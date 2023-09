Sokan közülük figyelmetlenek is, nem néznek körül alaposan, hogy „mi is történik” a közvetlen közelükben. De nem minden idős, vagy szépkorú felelőtlen, vagy meggondolatlan az utcai közlekedésben! Hagyjuk őket is közlekedni a huszonegyedik század e természetbarát eszközével! Előtte azonban biztosítsanak számukra lehetőséget a roller megismerésére, kipróbálására! Ebbe a felvilágosító, kipróbáló tevékenységbe bekapcsolódhatnának az idősek napközi otthonai, klubjai! Az e-rollerek üzemeltetői akár a közeledő, idősek napi szokásos városi rendezvény részeként is szervezhetnének bemutatót, kipróbálási lehetőséget a Kodály Központ alatti – tapasztalatom szerint gyakran szinte üres – parkolóban.