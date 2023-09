Az autóbusz-pályaudvar keleti részén a helyzet hasonló – a helyi járatok megállójánál, a járda melletti rész tele gyommal. De a város egészére elmondható, hogy a lámpaoszlopok, és a hirdetőtáblák környezetét ellepi a gaz. Egyszer meg is kérdeztem a városüzemeltetés egyik épp a környéken serénykedő dolgozóját, hogy miért hagynak ki bizonyos területeket, ha láthatóan az is gazos. A válasz az volt, hogy ők azt csinálják, amit mondanak nekik.

A városunk gyönyörű lehetne, kár, hogy ennyire elhanyagolt képet mutat. A kérdésem a következő: igazi telünk idén nem volt, így nem volt szükség komolyabb síkosságmentesítésre, hókotrásra. Az ezekre a munkákra szánt pénzt miért nem használják fel környezetszépítésre? Adót is fizetünk a város kasszájába, nem is keveset. Ebből a pénzből is jó lenne valamit viszontlátni – például szépen gondozott közterületeket.

