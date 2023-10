Olvastam a Postabontásban az olvasói felvetést, miszerint már a patikákban sem bízhat meg az ember. Sajnos nekem is vannak ezzel kapcsolatban negatív tapasztalataim, amik miatt azt kell, hogy gondoljam: inkább a profit érdekli a gyógyszertárakat, semmint a beteg gyógyulása, a vásárlók egészsége.

Gyötört a szénanátha, allergia elleni orrspray-re volt szükségem. Tájékozódtam, hogy melyik lenne számomra a leginkább megfelelő, elmentem a hozzám legközelebb eső patikába, és mondtam, hogy mit kérek. Pontosan megneveztem a készítmény márkáját. Erre a gyógyszertár alkalmazottja levett a polcról egy másikat, és anélkül, hogy bármit is mondott volna, már csippantotta is le a vonalkódját. Szerencsére észrevettem, hogy nem az a termék van a kezében, amit én kértem, és természetesen szóltam is neki ezért. Erre az volt a válasz, hogy az orrspray, amit szeretnénk, az nincs készleten. Ami nem volt igaz, mert láttam, hogy ott van az is a polcon. - "Jah, akkor elnézést, rosszul értettem!" - mentegetőzött a alkalmazott. A két termék ára közt nagyjából ezer forint volt a különbség, ami nem kevés pénz. Gondolom nem kell mondanom, hogy az, amit rám akartak sózni, az volt a drágább.

A tanulság tehát, hogy a patikában is nagyon kell figyelni, mert ha valaki nincs résen, könnyen kaphat a kértnél drágább terméket. Ha pedig valaki minden előzetes tájékozódás nélkül csak úgy betér, hogy a bajára kérjen valami gyógyírt, számíthat arra, hogy a legdrágábbat teszik elé. Hacsak annyit mondunk, hogy a legolcsóbbat kérjük, egyáltalán nem biztos, hogy azt is kapjuk. Hiszen honnan is tudná ellenőrizni a vevő, hogy az adott gyógyszertárban mi a legolcsóbb? Célszerű tehát vásárlás előtt a neten kicsit kutakodni, és név szerint kérni azt, amit szeretnénk. Bár az én példám mutatja, hogy ez se mindig célravezető.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.