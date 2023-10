De visszatérhetünk a vásárcsarnok példájához is. Az, hogy a bejárathoz a lehető legközelebb parkoljanak le, nagyon fontos. Ha ez nem sikerül, sokan méltatlankodnak. Viszont utána órákig sétálgatnak a vásárcsarnokban. Abban nem fáradnak el, csak az autótól a bejáratig tartó gyaloglásban? Hogy is van ez? Szerintem túlságosan enyhék a mozgáskorlátozotti igazolványra való jogosultság szabályai. A valóban súlyos problémákkal küzdőknek kellene csak ezt biztosítani, és akkor a parkolóhelyek száma is elegendő lenne. És még egy gondolat a vásárcsarnok kapcsán: sok parkolóhely van az épület környékén, a bejárattól nem túl nagy távolságra. Ha a kijelölt mozgássérült parkolóban nincs hely, ezek bármelyikét lehetne használni. Igaz, fizetni kell érte, de a csarnok megközelítése nem ütközik nehézségbe.

