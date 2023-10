A szemérmesebb vásárlók csak maguk elé mormogva vették tudomásul a meghökkentő fejleményt, ám sokan meglehetősen felháborodva vonták kérdőre az eladókat.

– Holnap reggelig nem árusítunk semmilyen alkoholt – felelte egyikük, akin látszott, hogy már milliószor elmondta ezt a mondatot.

A pénztárnál a sorban szintén ment a morgás, s aztán mi magunk is rákérdeztünk, hogy miért is nincs szeszes ital a boltban, de ott is olyan válasz érkezett, ami egy ENSZ-diplomatának is a becsületére válna:

– Kérem, ki is van írva a bejáratnál, hogy ma nem árusítunk ilyesmit, az okát pedig nem mondhatom meg.

Hát így.

Azt nem tudom, hogy szombatra helyreállt-e a világ rendje az üzletben, ennél is jobban érdekel azonban, hogy valójában mi is történt pénteken. Hátha egyszer kiderül.