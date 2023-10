Csütörtök reggel megdöbbenve konstatáltam hogy a Lánc utcai rendelőintézet előtti zöldterületen ismét megjelentek az óriáskerék alkatrészei. Legalábbis csak erre tudok gondolni, látva a hosszú, hatalmas szerkezeti elemeket, a fűbe fektetve. Szerda este még semmi nem volt itt, másnap reggelre kerültek ide az alkatrészek.

Mélységesen felháborítónak tartom, ha valóban ismét ide telepítik ezt a förmedvényt, a környék megkérdezése, beleegyezése, sőt, tiltakozása ellenére. A Farkas István utcában lakom, tavaly aláírást is gyűjtöttünk, bízva abban, hogy meg tudjuk akadályozni a felépítését, üzembe helyezését. Az óriáskerék ugyanis akkor közvetlenül a társasházunk előtt állt, teljesen tönkretéve a mindennapjainkat. Egyetlen nyugodt percünk se volt - állandó volt a zaj, a zene is hangosan szólt. Pécs polgármesterének akkor azt javasoltam, hogy telepítse a kereket a saját háza elé. Akkor ő is élvezhetné „áldásos" hatásait. A válasz a panaszra az volt, hogy minden nagyvárosban működik óriáskerék, és ez sehol nem okoz problémát. Lehet, hogy ez így van. de azt nem hiszem, hogy van még olyan város, ahol a társasházak tövébe telepítik.

Ha a szerkezeti elemek láttán a feltételezésem valós, és valóban az óriáskerék kerül ide, akkor szeretném megkérdezni a város vezetését, hogy kit kérdeztek meg, illetve kit értesítettek erről?! Vagy Pécsett ez így megy?!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.