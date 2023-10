Úgy tudom, hogy a házak előtti járda rendben tartása nemcsak télen feladata a tulajdonosoknak, hanem az év minden szakában. Nemcsak arra kell ügyelni, hogy ha jön a fagy, ne csússzanak el a járókelők, hanem most, amikor itt az őszi, esős idő, a falevelek összesöpréséről is szükséges gondoskodni. Ezt nem csinálja meg senki helyettük. Felesleges a közmunkásokra várni, azoknak éppen elég dolguk van a közterületek rendben tartásával. Az eső áztatta falevelek is vannak olyan veszélyesek, mint a jegesedés. Pláne, ha botra támaszkodva próbálna közlekedni az ember.

Arra buzdítok hát mindenkit, aki érintett, hogy legyen szigorú magával, és szánjon rá időt, hogy eleget tegyen ennek a kötelességének.

Név és cím a szerkesztőségben