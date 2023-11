Szerintem a hölgy azt hihette, hogy én is alkalmazott vagyok, nem pedig vásárló. Felvilágosítottam, hogy én is csak egy vevő volnék, és egyúttal tanácsoltam neki, hogy kérdezze meg az eladókat, ők biztosan tudnak segíteni. Ekkor derült ki, hogy a külföldiek által működtetett boltban egyetlen eladó sem volt, aki tudott volna magyarul.

Azt, hogy a hipermarketekben nem érdemes segítséget kérni az ott dolgozóktól, mert többnyire tájékozatlanok, már megszokhattuk. De azt, hogy egy üzletben ne legyen senki, aki értené, hogy a vevő mit mond, furcsának találom. Persze lehet, hogy csak épp abban a pár percben volt távol a magyar anyanyelvű alkalmazott – mindenesetre egészen megdöbbentő volt az élmény. Mintha nem is Magyarországon lennék.

