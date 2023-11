A környezet védelmének fontossága örökzöld téma a Postabontásban is – többen szóvá tették már, hogy túlzó a csomagolóanyagok mennyisége, amit használunk. Egy átlagos hétköznapon is nagyon sok nejlon, papír kerül a kukába – hiába gyűjtjük ezeket sokan szelektíven, akkor is hulladék, amit el kell szállítani, majd kezelni stb. Most pedig, hogy közeledik a karácsony, csak tovább romlik a helyzet. A szaloncukor az ünnep elengedhetetlen része. Minden egyes édesség külön papírba van csomagolva. Maroknyi szemét keletkezik pár falat után. Aztán ott vannak az ajándékozáshoz sokak szerint nélkülözhetetlen csomagolópapírok. Szerencsére elkezdtek nálunk is divatba jönni a többször is használható, textíliából készült ajándékzsákok, amelyek éveken át jó szolgálatot tehetnek karácsonykor.