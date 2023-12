Karácsony előtt három nappal szórólapon értesítette a Galagonya dűlő lakóit a városüzemeltetés, hogy az utcában útjavítás lesz. Közlekedés december 30-ig lezárva! A munkát a Biokom végzi. Nem is lenne gond, ha az út felső része nem lenne kapuval lezárva. Mert akkor ki lehetne menni gépjárművel. Biztonsági szempontból is fontos lenne, hiszen ez a menekülési útvonal – a tűzoltók is már többször levágták a láncot, lakatot.

Sajnos a felső telek tulajdonosai zárták le az utat, mert sok volt a lopás. Szerintem ennek megoldása a rendőrség feladata, és nem jogosít fel senkit egy út kapuval való eltorlaszolására. Ez az út ugyanis nem zsákutca! Jeleztem a problémát a közútkezelő felé, ott közölték: az önkormányzat az illetékes. A gond, mint az a Postabontásban is megjelent, hogy a vízelvezető árkot a korábbi útjavítás során betömték – ezért ment tönkre és szorul ismét felújításra az út, amit az erdőből lezúduló víz patakká változtat rendszeresen. Ezzel kellene elsőként foglalkozni, és utána kellene az út javítására fókuszálni.

