Kifordultak a helyükről a Kossuth tér térkövei a Zsinagóga előtt - ez a balesetveszélyes helyzet fogadta szerda reggel a belvárosban közlekedőket. A probléma nem újkeletű - hosszú hónapok, de az is lehet, hogy évek óta mozognak itt a kövek, ahogy ezt a DN Postabontás rovatában is többen szóvá tették már. Az úthiba veszélyt jelent gyalogosoknak, autósoknak egyaránt. A problémát a közterület-felügyelők is bizonyára észlelték. Mégse foglalkozott senki a javítással. Ráadásul nem olyan régen a Kossuth téren rendbe hozták a burkolatot a Konzum bejárata előtti részen - ott is mozogtak a térkövek, azokat erősítették meg. A Zsinagóga előtti terület akkor miért maradt ki?

