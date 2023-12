Majd amikor a vendégeket késő este lekísértem, a szemetet is vittem magammal. Lehet, hogy időközbe többen is szemrevételezték az ajtóm előtt tornyosuló hulladékot, de nem hiszem, hogy a lépcsőházban lakók közül ebből bárki is ügyet csinált volna. Én azt gondolom, hogy aki társasházban él, annál a tolerancia elengedhetetlen. Mindig lehetne valami kivetnivalót találni a szomszédok viselkedésében, szokásaiban, de az állandó veszekedésnek mi értelme?!

