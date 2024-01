A Postabontásban már valaki felhívta a figyelmet arra, hogy a csipesz a pékáru mellett nem dísz. Szeretném én is hangsúlyozni ugyanezt. És elsősorban a kisgyerekes szülőket szeretném megkérni arra, hogy utasítsák rendre csemetéiket, mikor puszta, és néha láthatóan piszkos kézzel elkezdenek matatni, válogatni a zsemlék, kiflik, egyéb finomságok között. Igen, tudjuk, hogy a pékségben is leeshet a földre a késztermék, amit a vevő nem lát, mégis megveszi. Én azonban hiszek abban, hogy azért a legtöbb helyen ügyelnek a higiéniára, és nem dobálják, illetve fogdossák össze a pékárut, mielőtt a polcra kerül. És tényleg ott a csipesz mindenhol, csak használni kellene. Nem véletlen az sem, hogy a legtöbb helyen csukható fedelű dobozokban kínálják a portékát. Van olyan áruház is, ahol nyitott kosarakból lehet kivenni a péksüteményeket - ezeken a helyeken soha nem is vásárolok, mert nem tudom, előtte hányan fogdosták össze, vagy köhögtek rá az árura.

