Negyedéves parkolóbérletet szerettem volna vásárolni, a január 2-án, kedden délelőtt a Biokom ügyfélszolgálatánál kígyózó sor azonban végeláthatatlannak tűnt. Persze, lehetne azzal érvelni, hogy nem kellett volna az utolsó pillanatra hagyni a bérlet megújítását, és teljesen jogos is lenne az észrevétel, amivel egyet is értenék. Mert én se akartam januárra hagyni a vásárlást, éppen azért, hogy az év eleji tumultust elkerüljem. Azt terveztem, hogy a két ünnep között megveszem az új igazolványt, de én is - ahogy a Postabontásban már más is szóvá tette - meglepetten és egyben felháborodottan vettem tudomásul, hogy az ügyfélszolgálat december 22-től január 2-ig bezárt. Erről egyébként a szolgáltató weboldalán, miután utólag megnéztem, sehol nem találtam tájékoztatást - persze lehet, hogy csak én vagyok az ügyetlen. A lényeg, hogy az ügyfélszolgálaton december 29-én zárt ajtó fogadott.

Persze, ha online meg tudnám vásárolni a parkolóbérletet, az is nagy könnyebbség lenne, de vállalkozóként erre sajnos nincs lehetőség. Negyedévente be kell mutatnom a bérleti szerződésem, miszerint a belvárosba köt a munkám, és egyéb céges papírok is szükségesek. Ezeket amúgy le se fénymásolják, egyszerűen csak be kell mutatni. Ránéznek, és kapom a bérletet. Hogy mindezt online miért nem lehet elintézni, a 21. században, érthetetlen a számomra. Nem hiszem, hogy egy ilyen program annyira bonyolult lenne! Persze, ha az ügyfelek számítanának, akkor biztos lenne ebben előrelépés. De az ügyfelek nyilván nem fontosak, így hát nem marad más: január 3-án ismét megnézem, van- e esély arra, hogy belátható időn belül sorra kerüljek. A gond, hogy január 5-ig fogadják csak el a negyedéves behajtási engedélyt, így hát addig mindenképp az újat be kell szereznem. Mellékesen jegyzem meg, hogy sorban állni azért nem nagyon érek rá, mert napközben dolgoznom kellene. Érthetetlen és egyben rendkívül felháborító, hogy a városüzemeltetés erre nem gondol. Minden évben eljátssza ugyanezt.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.