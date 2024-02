Csomagküldő szolgálat nevében küldözgetnek adathalász sms-eket a csalók - olvashattuk a példát a Dunántúli Napló sms rovatában. A számlavezető bankom a mobiltelefonos alkalmazáson keresztül arról tájékoztatott nemrég, hogy februárban, a Valentin-nap kapcsán a társkereső oldalakon is nagyobb az aktivitás, amit a csalók is tudnak, éppen ezért fontos az óvatosság. Nekem is van egyedül élő, hatvan év feletti hölgy ismerősöm, akit egy külföldi országban élő ismeretlen férfi keresett meg, mindenféle szépet és jót ígérve, majd a végén előhozakodott a kéréssel: pénzre van szüksége repülőjegyre, hogy ide tudjon utazni egy személyes találkozóra. A szerencse az volt, hogy a hölgy elmesélte nekünk, barátnőknek az esetet, és így le tudtuk beszélni arról, hogy pénzt utaljon az ismeretlennek.