Nemrég arra lettem figyelmes, hogy három (!) szerelmes varjúpár nagy buzgalommal építi fészkét a gyerekcsúszda és az egyik homokozó fölé magasodó platánfára. Eddig is jártak erre varjak, de a fészekrakásra csak most kaptak kedvet. Tudtommal most, ebben az időszakban van lehetőség a fészkek eltávolítására, ezért telefonon jelezni akartam a Biokom köztisztaságban illetékes egységének, de onnan a természetvédelmi hatósághoz irányítottak, telefonszám megadásával. Azt azonban nem vette fel senki, pedig a problémám bejelentésén felül azt is megkérdeztem volna, hogy a túlszaporodott varjú milyen hasznos tulajdonsága miatt védett állat? Mert erre még senki nem adott elfogadható választ.

Az önkormányzati választási kampány apropóján javaslom a képviselőjelölteknek, hogy a varjúsereg elleni védekezést bátran tűzzék a zászlajukra. A siker garantált. Én biztosan, de szerintem sokan mások is az ilyen jelöltre szavaznának!

