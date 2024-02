Hamarosan itt a tavasz, a jó idő eljöttével megindul a flóra és fauna éledése. Ennek a folyamatnak részei, a Postabontás rovatban már sokszor "megénekelt" varjak is, valamint a hozzájuk társuló, általuk okozott kellemetlenségek. A közelmúltban írásban kerestem meg a Biokomot, feltéve a kérdést, hogy a Nagy Imre út északi végében tanyázó varjú kolóniát mikor kívánják megszüntetni, mikor szedik le a sok fészket, mert egy év társbérlet bőven elég volt a szomszédságból.

A válasz pár nap múltán megérkezett, miszerint a természetvédelmi hivatal engedélyére várnak, amit egy héten belül vélhetően megkapnak. Utána, rögtön, teljes mellszélességgel elkezdik a munkát. Mivel február végétől megszűnik a fészek eltávolításának lehetősége, ezért rövid már az idő, munkavégzés pedig még nem történt. Szeretném megkérdezni az illetékeseket, hogy mivel a fenti gondok évek óta visszatérők, a lakosságot erősen irritálják, valamint a sok ürülék az egészséget is veszélyezteti, miért nem lépnek időben.

A Biokom miért nem kéri korábban az engedélyt, az illetékes hatóság miért tévelyeg hetekig a bürokrácia útvesztőiben és miért nem adja meg egy napon belül a hozzájárulást?

Ismert a probléma, nem kell sokat gondolkodni. Az ÁNTSZ-t miért nem zavarja, hogy a város tele van fertőző madárürülékkel? Egy kis odafigyeléssel, időben a hatóság is felhívhatná a Biokom illetékeseinek figyelmét a kötelességük teljesítésére. Megint azt látni, hogy a sok bába között elveszik a gyerek. Senkinek nincs felelőssége, megy az egymásra mutogatás, az egymásra várás. Hölgyeim, uraim, Önök nagyon jó fizetést kapnak, tegyenek is valamit a lakosságért, kezdjék el a fészkek leszedését, ebben a rövid időben! Félő, hogy ez már kevés lesz, és utána, Önök, széttárt kezekkel, bűnbánó mosollyal az arcukon fogják a lakók szemébe mondani, hogy kevés volt az idő, a kapacitás, tessék tovább hallgatni a varjú károgást, mert az is madárdal. A szemetet, ürüléket, mi, majd nagy pénzért, így is állandóan takarítjuk. Egyszer kell leszedni a fészkeket, elzavarni a varjakat és akkor nem kell takarítani! Így is lehet a város pénzével spórolni. Próbáljanak meg a jó fizetésért, felelősségteljes, időben elkezdett munkát végezni!

