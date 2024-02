Örömmel olvastam a hírt, hogy elkészült a Misina Tetőpont - az első látogatói között leszek, ez biztos. Nagyon régóta várt fejlesztés valósult meg, hiszen a tévétorony és környezete méltatlanul elhanyagolt volt az utóbbi időszakban. Pedig sokan emlékszünk még azokra az időkre, amikor a város fő attrakciójának számított - ha vendégeink érkeztek, kihagyhatatlan volt az építmény. Így, látatlanban is biztos vagyok abban, hogy most, a megújulásával ezek az idők visszatérnek, és ismét egy turisztikai látványossággal gazdagodott szeretett városunk. Pár évvel ezelőtt az állatkert korszerűsítése is hatalmas fejlődésnek számított, és látható is az eredménye. Unokáimmal évente legalább egyszer ellátogatunk oda, mindig sok a látogató, és mindig nagyon szép élményekkel térünk haza.

Nagyon remélem, hogy a megújult tévétornyot nem csak a turisták töltik majd meg élettel, hanem különféle kulturális és szórakoztató programok is helyet kapnak a megszépült környezetben.

