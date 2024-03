Március 24-én, vasárnap a pécsi Tüke Busz egyik járatán utaztam munkába, ahogy évek óta mindig. Eddig sem voltak a legtisztábbak és legkulturáltabbak a buszok, a sofőrök stílusáról nem is beszélve. De most egy új szintet lépett a járművek állapota. Nem akartam hinni a szememnek, amikor megláttam, hogy gomba burjánzik a 23Y járaton. Felháborítónak tartom, hogy az utasoknak ilyen körülmények között kell minden nap utazni: koszban, mocsokban, bűzben, hajléktalanok mellett. Utazásaim során volt példa arra is, hogy az ápolatlan külsejű férfit simán felengedte a sofőr a buszra. Én ezért a szolgáltatásért fizetek minden hónapban, majdnem hétezer forintot!

