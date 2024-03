Ha szeretjük a kutyákat, szeressük a rendet és a tisztaságot is! Erre szeretnék kérni mindenkit, aki kutyát tart Pécsett, és rendszeresen sétáltatja is a kedvencét. Én is ebbe a körbe tartozom, a kutyámat naponta el szoktam vinni egy hosszabb sétára, és sajnos, azzal kell szembesülnöm, hogy a város minden pontján tele vannak a zöldterületek kutyapiszokkal. Sőt, van, hogy a járdán kell kerülgetni az ott hagyott ürüléket. Az én kutyám egy séta alkalmával van, hogy két-három helyen is ott hagyja a nyomát, amit én minden alkalommal gondosan össze is szedek. Ha valaki undorodik attól, hogy kézre húzott zacskóval végezze el a műveletet - ahogy egyébként én is -, azoknak a következő módszert javaslom: a kidobásra váró újságok lapjaiból, azokat összehajtva, majd tűzőgép segítségével zacskó formájú alkalmatosságot készítek, ebbe helyezek egy bármelyik állattartó boltban beszerezhető kis lapátot, mindezt egy piacon olcsó pénzért vásárolható műanyag zacskóba teszem, majd az egész egy szép kis vászontáskába kerül, amit a póráz mellett lóbálok. A lapát segítségével a kutyapiszkot érintésmentesen össze tudom szedni, a vászontáska pedig biztosítja a kulturált megjelenést. Mindez pénzbe nem kerül, csak odafigyelés kérdése. A város iránti szeretetünk kifejezését a kutyapiszok összeszedésénél kell kezdeni, úgy vélem. A városban egyre többen tartanak ebet. Ha az ürülék az utcán marad, el fog borítani bennünket. Jó lenne ezt megelőzni!

