Igenis lehetséges a PCOS-terhesség, ám ilyen esetben az átlagosnál jobban oda kell figyelnünk magunkra ebben a kilenc hónapban.

Hogyan hat a terhességre?

A PCOS egy igen összetett betegség, és mint olyan, a teljes hormonális rendszert érinti. Ez azt jelenti, hogy eredményezheti az ovuláció hiányát, menstruációs rendellenességeket, de hatással van a petesejtek megérésére, illetve azok kilökődésére is. Ettől azonban még nem feltétlenül okoz meddőséget, hiszen PCOS-terhességgel is egészséges gyermeknek adhatunk életet. Sokkal jobban oda kell azonban figyelnünk a kritikus időszakokra.

PCOS-szal az első trimeszter veszélyes, hiszen a korai vetélés aránya ezzel a kondícióval az átlagos 15% helyett 35%. Ugyanez igaz az utolsó trimeszterre is, ez is kiemelten kritikus szakasz. A várandósság alatt pedig a kismamáknak számolniuk kell azzal, hogy könnyebben kialakulhat náluk terhességi diabétesz, veseproblémák és magas vérnyomás is. Mindezek mellett a koraszülés esélye is megnő. Ettől viszont egyáltalán nem szabad elkeserednünk, igenis van esélyünk az egészséges terhességre és egy tökéletes kisbaba kihordására.

Tippek az egészséges PCOS-terhességhez

Amennyiben egy szakember megállapította nálunk, hogy PCOS-unk van, és így várunk gyermeket, semmiképp ne essünk kétségbe. Az alábbi tippeket követve minden esélyünk megvan arra, hogy gond nélkül teljen el ez a kilenc hónap, a végén pedig egy új taggal bővüljön a család.

Állandó felügyelet

Az egyik legfontosabb pont: a diagnosztizáltan PCOS-terhes kismamák állandó szakorvosi felügyelet alatt kell állniuk a terhesgondozás során. Ez már csak azért is fontos, mert nekik több és többféle vizsgálatot is el kell végeztetniük a kilenc hónap alatt.

Nyugalom

Fentebb már említettük: nem szabad kétségbeesni vagy éppen elkeseredni. Ne feledjük: a lelki és a testi jóllét szorosan összefügg egymással, ezért épp ugyanolyan odafigyeléssel kell gondoskodnunk mindkettőről, különösen ebben az időszakban. Ha úgy érezzük, hogy arra van szükségünk, keressünk fel egy szakembert, vagy próbáljuk ki a jógát, a meditációt!

Helyes táplálkozás

Mint már kifejtettük, a PCOS miatt megnő az olyan betegségek esélye, mint a terhességi diabétesz vagy a magas vérnyomás. Ezt elkerülendő, keressünk fel egy dietetikust, és kövessük az ő előírásait. Táplálkozzunk egészségesen, fogyasszunk vitamindús, friss, organikus ételeket!

Testmozgás

Az egészségünk megtartása érdekében egyébként is fontos a testmozgás, és ez PCOS-terhesség esetén különösen igaz. Maradjunk aktívak, ezzel jót teszünk a mentális egészségünknek, hiszen endorfinokat szabadítunk fel, pozitívan befolyásoljuk a vérnyomásunkat – és még maga a szülés is könnyebb lehet!

Fontos tehát, hogy PCOS-terhesség esetén (is) igyekezzünk mindent megtenni az egészségünkért és a jóllétünkért. Ne feledjük: most már kettő helyett kell magunkkal foglalkoznunk!