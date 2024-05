Több mint száz, idősotthonban lakó ember tornázott együtt testépítő sportolókkal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Baglyaskő Időskorúak Otthonában, Salgótarjánban. A mozgás napja alkalmából, kifejezetten szépkorúak számára szervezett sportnapon folytatódott a Scitec Nutrition és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös kampánya, mely a mozgás fontosságára hívja fel a figyelmet az időskorúak életminőségének javítása érdekében, – különös tekintettel a demenciában szenvedőkre. A szellemi képességek kóros mértékű elvesztésével járó betegségben Európában több mint 7 millióan érintettek. Az eseményt az étrendkiegészítőket gyártó és forgalmazó nemzetközi nagyvállalat közel 7 millió forinttal, vitaminkészítményekkel, mozgást támogató oktatóvideóval és szemléletformáló sajtókampánnyal támogatta.

A demencia hazánkban a becslések szerint 250-300 ezer, ám ha a róluk gondoskodó hozzátartozókat is beleszámoljuk, akkor megközelítőleg egymillió embert érint, amivel hosszú ideje az egyik legjelentősebb komplex társadalmi, egészségügyi és szociális probléma. Különösen a 65 éven felüliek körében gyakori, és jóval több, mint a „felejtés betegsége”, ugyanis a személyiség megváltozásához vezet, az érzelmek és a társas képességek hanyatlásával és viselkedési zavarokkal is jár. Az orvostudomány jelenlegi tudása szerint nem gyógyítható, a gyógyszeres beavatkozások is csak enyhítik a tüneteket, de a betegség előrehaladását nem befolyásolják.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) országszerte 24 intézményben, megközelítőleg 2000 idős emberről gondoskodik. Az intézményeket igénybe vevők részére olyan környezetet és napi gondozást, ápolást, ellátást biztosítanak, amellyel hozzájárulnak a lakók időskorának könnyebbé, szebbé tételéhez és méltóságuk megőrzéséhez. Számos olyan idős ember él az otthonokban, aki időskori demenciával küzd.

A demenciával élők mozgása korlátozottabb lehet, ezért számukra nagyon fontos az aktív életmód fenntartása és a rendszeres mozgás. Segítség lehet számukra egy speciálisan az ő szükségleteikre szabott mozgásforma, könnyű torna, akár ülőtorna, hiszen a mozgásfejlesztő tevékenységek hozzájárulnak a testi, érzékszervi vagy értelmi hiányossággal, demenciával élő emberek meglévő mozgásfunkcióinak, fizikai erőnlétének megőrzéséhez, az egyensúlyérzés javításához.

Ennek apropóján a partnerek aktuális kampányában márkanagykövetek bevonásával időseknek, valamint demenciával élő embereknek szóló oktatóvideót készítettek, ezzel hívva fel a figyelmet a sport kiemelt szerepére az időskorúak életminőségének javításában. A felvételen Kormos Zoltán és Kiss László Scitec team tagok és jótékony márkanagykövetek, valamint a Máltai Szeretetszolgálat salgótarjáni otthonában élő Jegesy Ferencné Évike néni és Cziprok Zoltánné Ilike néni egy gyógytornász által összeállított, bárhol kivitelezhető, akár kerekesszékben is elvégezhető, nagyon egyszerű eszköz nélküli gyakorlatsort mutatnak be, köztük egyensúlyfejlesztő és koordinációs gyakorlatokat. A torna segít az izomzat erősítésében, az egyensúly javításában és az általános jóllét és jobb közérzet fenntartásában is. A videót a Szeretetszolgálat minden idősotthonában elérhetővé teszi.

Az oktatóvideó gyakorlatsorát összeállító gyógytornász, Lukács Fanni szerint:

Kifejezetten hasznos, ha bemutatókkal segítik az idős emberek tornáját, ugyanis bizonyos esetekben a csak verbális kommunikáció nem célravezető, a mozgás lekövetése, utánzása azonban sikeres megoldásnak bizonyul sokaknál. A fiziológiai hatáson túl pedig hangulatjavító és depressziócsökkentő hatása is van.

Az edukációs videós tartalom mellett április 23-án, a mozgás napja alkalmára időzített, rendhagyó sportnapot is tartottak a Nógrád vármegyei Baglyaskő Idősek Otthonában. Az intézményben élő több mint 100 lakó a Scitec Nutrition Jószívű Testépítők Akcióban elnevezésű program jótékony márkanagyköveteivel – Bohos Kornéllal, Kathi Bélával, Kiss Lászlóval, Kormos Zoltánnal és Szmereka Lászlóval – az oktatóvideóban szereplő gyakorlatokat közösen végezték el, a demens lakóknak pedig külön tornát tartottak, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a biztonságos, támogató környezetben való közös mozgás fontos lépés egy inkluzívabb társadalom megteremtésében. A közös edzés és az adományok átadása után a Jószívű Testépítők örömmel beszélgettek a lakókkal, hiszen az emberi kapcsolatok is nagyon fontosak az idősek jó közérzetének és méltóságának megőrzéséhez.

Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke az eseményen elmondta:

A mozgás minden életkorban és egészségi állapotban fontos, társaságban sportolni pedig kifejezetten jó élmény. Ezen a napon arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez időskorban is elengedhetetlen ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. A demencia megelőzésének és a betegség lassításának is egyik kiemelt eszköze, idősotthonainkban éppen ezért naponta tornáznak a lakóink gyógytornászaink vezetésével. Hálásak vagyunk a Scitec Nutritionnek, hogy a Jószívű Testépítők Akcióban programban mellénk álltak, és nemcsak népszerűsítik, de személyesen is elhozzák a közös mozgás örömét az intézményeinkbe. Köszönjük, hogy elkészülhetett a közös oktatóvideó, amellyel szakszerű, ugyanakkor jó hangulatú segítséget adhatunk az idős embereknek az otthoni vagy intézményben végzett tornához.

Dr. Pintér Dániel Gergő, a BioTechUSA és a Scitec Nutrition vállalati kommunikációs, PR és CSR vezetője hangsúlyozta:

Fontosnak tarjuk, hogy olyan innovatív egészségügyi projekteket karoljunk fel, amik túlmutatnak az egyszeri támogatásokon, és amelyeknek hosszútávú és kiterjedt társadalmi hatásuk van. Az MMSZ hiánypótló munkát végez az idős emberek élettartamának kitolása, életminőségük javításának terén, ezért nagyon büszke vagyok rá, hogy szakmai partnerként ezúttal velük hívhattuk fel a figyelmet szüleink, nagyszüleink rendszeres testmozgásának nélkülözhetetlenségére és a demencia komplex társadalmi, egészségügyi és szociális problémájára. Cégcsoportunk számára meghatározó küldetés, hogy világszerte minél többeket támogassunk a „longevity”, vagyis az egészséges, hosszú élet elérésben, a Scitec Nutrition márkaüzenete szerint pedig a súlyzós edzés kortalan!

A magyar egy elöregedő társadalom, 10-15 éven belül robbanás várható a demensek számában. Súlyos probléma, hogy a betegek jelentős százalékát nagyon későn és/vagy lassan diagnosztizálják, hiszen ez idő alatt tovább romlik az állapotuk. Még nagyobb gond azonban, hogy a demensek többségét soha nem is diagnosztizálják, és nem kerülnek be az ellátórendszerbe – derül ki az MMSZ által kiadott társadalomtudományi folyóirat, a Máltai Tanulmányok tematikus számából.