Győr változatos lehetőségeket kínál az álláskeresők számára. Többek között azok is megtalálhatják a nekik szimpatikus munkaköröket, akik nem tudják elképzelni, hogy mindennapjaikat egy adott irodában, gyárban vagy raktárban töltsék. Esetükben releváns opcióként merülhetnek fel a szállításhoz és fuvarozáshoz kapcsolódó pozíciók, amelyek egyébként a GyorAllas.hu felületén is elérhetőek: https://gyorallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas. Íme néhány példa portál kínálatából!

Futár

Egy piacvezető futárcég révén a napokban elérhetővé vált egy futár pozíció a GyorAllas.hu felületén. Az állás alapvető feladatait a csomagok megadott területen történő kiszállítása és az utánvétkezelés jelenti. A lehetőségre bárki eséllyel pályázhat, aki rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal, valamint a személyes kvalitásait tekintve a precíz és pontos munkavégzés képessége, illetve kitűnő kommunikációs készség jellemzi.

Alkatrész kiszállító

Nemrégiben a portál kínálatában egy alkatrész kiszállító pozíció is elérhető volt. Az álláslehetőség különlegességét az jelentette, hogy a kiszállítói feladatok mellett a munkakör olyan tevékenységekkel is kiegészült, mint például az akciós termékek menedzselése, a piaci igények felkutatása, az adatgyűjtés, valamint a pénzkezelési műveletek végrehajtása. A pozíció alapvető feltétele ez esetben is a B kategóriás jogosítvány volt. A személyes tulajdonságok kapcsán pedig a kereskedelmi szemlélet, a jó problémamegoldó- és kommunikációs képesség, továbbá a precizitás és pontosság bírt kiemelt jelentőséggel.

Áruterítő

Áruterítői munkakör ugyancsak előfordult már a GyorAllas.hu kínálatában. Egy korábbi lehetőség esetében például ital kereskedelemmel foglalkozó győri céghez kerestek munkavállalót ebbe a pozícióba. A feladatkör raktárosi tevékenységekkel is kiegészült a kiszállítás mellett, beleértve a megrendelések összekészítését, a vevők kiszolgálását és egyéb hasonló raktáros teendőket. Az esélyes pályázáshoz pedig itt is B kategóriás jogosítványra volt szükség, ami mellett a fizikai terhelhetőség és az önálló munkavégzés képessége is fontos kritérium volt.

Gépkocsivezető

Végezetül pedig a gépkocsivezetői munkakörről sem feledkezhetünk meg, hisz ezen pozíció megjelenésére már több esetben is volt példa a GyorAllas.hu felületén. Egyes lehetőségek csupán belföldi fuvarozást foglaltak magukban, míg mások esetében nemzetközi útvonalak teljesítése volt a feladat. Az elvárásokat tekintve, a gépkocsivezetői állások betöltéséhez jellemzően C+E kategóriás jogosítványra, GKI igazolványra és PÁV minősítésre is szükség van, de egyéb követelmények is felmerülhetnek, beleértve a releváns szakmai tapasztalatokat.