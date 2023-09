A támogatást nyert fejlesztési projektek megvalósításával a városvezetés célja, hogy Villány különböző részei között egységet, harmóniát teremtsen. Ezek a beruházások igazodnak a tavaly átadott Zöld Város fejlesztéseihez, amely egyébként nemrégiben szakmai elismerésben is részesült.

– Az önkormányzat 2019-ben azt a célt fogalmazta meg, hogy a közterületekkel, a város által nyújtott szolgáltatásokkal, és minden olyan tevékenységgel, amely a város berkein belül történik, zárkózzunk fel a borászok által diktált minőséghez, színvonalhoz. Az elmúlt években ezen iránymutatások határozták meg a fejlesztéseinket, így a Zöld Város projektet is. Ennek tervezésekor próbáltunk a rendelkezésre álló keretből olyan beruházásokat megvalósítani, amelyben fontos fókuszpont volt a zöldítés és a fenntarthatóság. Nagy büszkeségünkre az Európai Zöld Város Nemzetközi Díj 2023. évi kiíráson a 3. helyezést nyertük el. Nagyon jó motiváció ez számunkra arra, hogy lássuk: az az irány, amerre haladunk, és mindaz, amit eddig megvalósítottunk, az mások által is jónak gondolt mintaként szolgál. A tavalyi és az idei díjazottak között Budapest mellett több nagyváros is volt, amelyek jóval nagyobb fejlesztési háttérrel rendelkeznek, mi azonban most megmutattuk, hogy komoly eredményeket lehet elérni egy 2200 lakosú kisvárosban is – mondta Mayer István, Villány polgármestere.

A 2024-es és a 2025-ös esztendők újabb fejlesztések megvalósításának évei lesznek

Ami a jelenleg futó és következő évek fejlesztéseit illeti, jelenleg folyamatban van a Fő tér rekonstrukciójának kivitelezése, mely a tervek szerint jövő év tavaszára készül el, és a nyár elején megtörténik az átadás is. Tavaly a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kilenc pályázattal összesen több mint 2,5 milliárd forint támogatást nyert el az önkormányzat. Ezek tervezése jelenleg is zajlik, és a városvezetés reményei szerint 2024-ben megkezdődhetnek a kivitelezések is. Ezek érintik a belváros több pontját: meg fog újulni a Damjanich utca, a Deák utca, a szerb templom környezete, parkolókat építenek, több zöldterületet és sétányokat alakítanak ki, a kiserdőt is megpróbálják sétányokkal bejárhatóvá tenni, hogy az a későbbiekben akár parkerdővé tudjon válni. A Rendezvénytér melletti játszótér mögötti területet is rendezik, parkosítják, és itt egy kávézóval is szeretnék a szolgáltatásokat bővíteni. A Táncsics-árok rendezésével a csapadékvizet szeretnék megfelelően elvezetni, illetve amennyire lehetséges, helyben tartani. Megújulnak a meglévő sportpályák, és a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat épületének energetikai korszerűsítésére is sor kerül. Mindemellett az óvodaudvar fejlesztésére és egy új bölcsőde építésére is támogatást nyert az önkormányzat. Ez utóbbi beruházások már a tervezési szakasz végén járnak, várhatóan 2024 első felében meg is indulhat a kivitelezésük.



Új üzemeltető érkezett az óvodai főzőkonyhára

A Royal Food Hungary Kft. üzemelteti tovább a Csillagvölgy éttermet. A főzőkonyhát eddig a Villányi Óvodai Intézményfenntartó és Társulás tartotta fenn, a folyamatos alapanyag- rezsi- és bérköltségek emelkedése miatt viszont a főzőkonyha kiadásait összességében már nem fedezte az állami normatíva és a szülők által fizetett intézményi térítési díj. A vállalkozói üzemeltetés miatt a társulás önkormányzatainak (Villány, Villánykövesd, Kisjakabfalva, Ivánbattyán és Márok) nem kell majd hozzájárulást fizetniük a főzőkonyha fenntartásához. Az üzemeltető az épület komplett hasznosítására kapott jogot a bérleti szerződéssel, a bérleti díjat pedig az óvoda üzemeltetésére fordítják. Az új üzemeltető az ott dolgozó személyzet átvételével folytatja a munkát. A menük árai is változtak, csökkenést és minimális drágulást is tapasztalnak majd a villányiak.