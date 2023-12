A Pécsről Pellérdre vezető kerékpárútnak köszönhetően az elmúlt években is igazi turistacsalogató volt a pellérdi Brázay kastélypark, jó időben akár több száz látogatót vonzott a terület. Az önkormányzat most két lépcsőben tovább fejleszti a parkot. A munkálatok megkezdődtek, és várhatóan jövő júliusra az első ütem kivitelezése be is fejeződik. A látogatók elől mindig csak az építési területek lesznek elzárva, a többi terület szabadon használható lesz a munkálatok idején is.

A pellérdi önkormányzat 243 millió forint támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében a falu központjában elhelyezkedő Brázay kastélypark fejlesztésére. A projekt keretében az itt található zöldterület zöld és épített infrastruktúraelemei teljes körűen megújulnak. A meglévő rönkfajátszótér helyére egy közel 800 négyzetméteres, korszerű fém-fa-műanyag anyagú játszótér épül, melyben a játékelemek a legkisebb gyermekektől az ifjúsági korosztály igényeit is kielégítik majd. A játszótér mellett ivókút létesül, emellett térköves sétányt alakítanak ki, annak mentén (illetve a meglévő sétány mentén is) hangulatos közvilágítást építenek ki. A meglévő gombák (gomba alakú pihenőpavilonok) körül térkövezik a területet. Az állatbarátok örömére kialakítanak itt egy 1250 négyzetméteres zárt kutyafuttatót is, utcabútorokat helyeznek ki, felújítják a dísztó feletti barlangkilátót, megújulnak az árkok felett elvezető gyaloghidak, továbbá Wi-fi-hálózatot és közterületi kamerarendszert építenek ki.

Tajti Zoltán, Pellérd polgármestere elmondta, a pályázati beruházáson kívül, önerőből két, a meglévőeknél magasabb és szélesebb gombát is építenek a parkba. Az egyik alatt gombaszínpadot alakítanak ki, a másik, úgynevezett gasztrogomba lesz, amely alá kemencét, sütögetőhelyeket építenek, illetve egy illemhely (gomba WC) is lesz itt.

– Ez egy olyan közösségi tér lesz, amely májustól szeptember végéig péntek esténként irodalmi-zenés, illetve gasztro rendezvényeknek szolgál majd helyszínéül. A villányi programsorozatra is hajazva, akár azt is mondhatnánk, hogy „Ha péntek, akkor Pellérd” lesz – mondta a községvezető.

A TOP Plusz keretében egy másik, turisztikai célú pályázatot is nyert az önkormányzat erre a területre. Az ennek keretében tervezett fejlesztések a horgászturizmust szolgálják majd. Az elnyert mintegy 280 millió forintból a tó szomszédságában egy 80 négyzetméteres épület épül 50 négyzetméteres előterasszal. Az épületben kap helyet a helyi horgász­egyesület irodája, egy tourinform iroda, étel- és italautomaták, egy kulturált illemhely, emellett horgászeszközök bérlésére, valamint 30-40 fős csoportok összejövetelére is lehetőség nyílik majd az épületben. A projekt tervezése jelenleg folyamatban van, várhatóan jövő év második felében kezdődhet meg a beruházás kivitelezése.

A keleti iparterület bővítésére is lehetőség nyílt Fotó: önk.





Újabb projektek nyertek támogatást További két nyertes pályázatot tudhat magáénak a pellérdi önkormányzat a TOP Plusz keretében. Az egyik a külterületi csapadékvizek megfelelő elvezetését célozza záportározók kialakításával, valamint belterületi árkok felújításával, a másik projekt pedig az iparterület fejlesztését célozza, melynek köszönhetően a meglévő keleti iparterület (lőszerbázis) további 10,5 hektárral bővül. A megvalósításra 2024. második felében kerülhet sor, amely után az önkormányzat 21 közművesített parcellát kínál majd eladásra a vállalkozások számára.





Belakták az iskola új épületrészét Két évvel ezelőtt, 800 millió forintos pályázati beruházás részeként bővült az iskola egy új épületrésszel, melynek köszönhetően a gyerekek sokkal komfortosabb és modernebb körülmények között tanulhatnak, és az ebédeléshez sem kell kilépniük az iskolából. Mindemellett érdemes megjegyezni, hogy a pellérdi közétkeztetés is jól működik: amellett, hogy a gyerekek sem panaszkodnak a menüre, a vendégétkeztetések aránya is folyamatosan nő, köszönhetően annak, hogy közel éttermi színvonalon főznek a konyhán.



A szőlőhegyet is fejlesztették

Lakossági összefogással, illetve önkormányzati támogatással több útszakaszt sikerült felújítani (az útalapot megerősíteni, kátyúmentesíteni, vagy aszfaltozni) a Szőlőhegyen az elmúlt időszakban. A kiépített, jól működő kamerarendszernek köszönhetően sikerült visszaszorítani az illegális hulladéklerakást, emellett a lakók örömére már több mint száz közvilágítási lámpát helyeztek el a szőlőhegyen, és a következő hetekben további 80-at fognak felszerelni. A pellérdi szőlőhegyen közel 800-an laknak életvitelszerűen, és mint a polgármester elmondta, örömteli, hogy – főként a fiatalabb lakosok kezdeményezésére – egy jó, aktív és tevékeny közösség kezd kovácsolódni a településrészen. Mindezeken túl – hosszas egyeztetés és előkészítés után – még ebben az évben a Magyar Posta postafiókokat fog elhelyezni a szőlőhegyi lakosok számára a pellérdi postahivatal előtt. Korábban is volt valamennyi az épületben, de azt a posta nyitvatartása miatt nem mindig érték el a lakók. Ezentúl viszont bármikor átvehetik majd a küldeményeiket.

Meghatszorozódott az iparűzési adó

Az iparterületnek, illetve az idetelepült vállalkozásoknak köszönhetően az elmúlt tíz évben meghatszorozódott Pellérd iparűzésiadó-bevétele. Mint Tajti Zoltán elmondta, idén talán még szembetűnőbb volt a helyi gazdaság növekedése, ugyanis a 2023-as költségvetésben tervezett adóbevételhez képest közel dupla összeg folyt be. Csak ebben az évben 83 új vállalkozás kezdte meg a működését a településen. Pellérden a 2000-es években alakították ki az első iparterületet (északi), amelyet azután a 2019-ben átadott keleti iparterület követett, ahová 24 vállalkozás „költözött”, többségük a kedvező adózás (nincs építményadó, csak kommunális és iparűzési adót kell fizetni), és telekméretek miatt Pécsről. Pellérd ugyanis azt választotta, hogy sokkal több, de kisebb 2500–5000 négyzetméteres telkeket biztosít, melyek megvásárlása gazdaságos, és a terület bőségesen elég a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A most elnyert 400 millió forint pályázati támogatásból a keleti iparterület fog bővülni 21 közművesített parcella kialakításával.

Urnafallal bővült

A Magyar Falu Programban nyert 6 millió forint támogatásnak köszönhetően az idei év elejére egy 44 férőhelyes (köztük családi méretűek is) urnafal épült a temetőbe. Emellett a támogatásból lehetőség nyílt egy szoftver segítségével a temetői nyilvántartás digitalizálására is.

A település vezetői A közel 2500 lakosú Pellérd polgármestere Tajti Zoltán. Alpolgármester: Istokovics Roland. A képviselő-testület további tagjai: Bodai Tibor Lajosné, Borbély Tamás, Dunai Olivér, Hegedüsné Hegyi Edit és Ravadics Jánosné. Jegyző: Dávor Lászlóné dr. Farkas Ildikó. Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések: Pellérd, Kővágószőlős és Aranyosgadány. Az ÁMK igazgatója: Pankotainé Pál Evelin. Plébános: Dohány Zoltán. A Pellérdi Sportegyesület elnöke: Sághy Renáta. A Pellérdi Faluszépítő és Kulturális Egyesület elnöke Tajti Zoltán. A Brázay Kastélypark Természetvédő és Horgász Egyesület elnöke: Kiss Tamás. A Pellérdi Általános Iskola igazgatója: Sasvári Sarolta. Az óvoda vezetője: Pankotainé Pál Evelin. Bölcsődevezető: Pléliné Keller Judit, Művelődési Ház és könyvtárvezető: Dömse Dalma. A Caritász Csoport vezetője Farkasné Balogh Ágota. A Jövőt a Gyerkeknek Alapítvány elnöke: dr. Horváth István. A Pellérdi Polgárőrség vezetője: Kovács Dávid Kornél. A nyugdíjasklub vezetője: Magdó Jánosné. Az önkormányzat elérhetősége: 7831 Pellérd, Fő tér 4. Tel.: 72/587-910