Internet nélkül ma már nincs élet, pláne egy vállalkozás számára, működjön az akár a belvárosban vagy az épített környezettől távol egy erdő közepén. Mindenkinek más az igénye, hiszen egy nagyvállalat és egy néhány fős kis cég nem ugyanazokat a szolgáltatásokat keresi, ha internetről van szó, azonban a technológiai színvonal és a megbízhatóság mindannyiuk részéről elvárás. Ez a két alapérték határozza meg a többféle technológiát ötvöző, sok esetben a nagy távközlési cégek által sem kínált komplex megoldásokat nyújtó internetszolgáltató VANNET Telekommunikációs Kft. tevékenységét, amelynek portfóliója jelentősen kiszélesedett az elmúlt években. A technológiai megoldások sokszínűségét fejezi ki a most zajló arculatváltása is. „Sokan arról ismernek bennünket, hogy mi vagyunk az a műholdas internetszolgáltató, amelyet akkor kell felkeresni, amikor már senki nem tud stabil internetszolgáltatást biztosítani, mert mi biztosan meg fogjuk oldani. Ugyan ez a specialitásunk továbbra is megmarad, sőt műholdas üzletágunkban izgalmas fejlemények várhatók a következő időszakban, de az ügyféligények kiszolgálásában a VANNET ennél komplexebbé vált. Kínálatunk bővülésével ma már klasszikus vezetékes és vezeték nélküli internetszolgáltatóként tekinthetnek ránk, amely egy irodai internet, nagy sávszélességű bérelt vonali internet vagy akár egy független másodlagos kapcsolat létrehozását és működtetését is képes megvalósítani a már meglévő vagy új telephelyen” – mondja Lengvárszky Szabolcs, a VANNET Kft. ügyvezetője.

A műholdas szolgáltatásaik mellett vezeték nélküli mikrohullámú technológián és vezetékes optikai hálózatokon is nyújtanak szolgáltatásokat. Mindig azt tartják szem előtt, hogy a legideálisabb megoldást találják meg az ügyfeleik számára, ezt szolgálják fejlesztéseik is. Pl. előfordul, hogy egy vállalat nagyon magas szintű rendelkezésre állát kér, a technológiák ötvözésével a VANNET akár a 99,9%-os szintet is el tudja érni, ami éves viszonylatban nem egészen 9 óra kiesést enged. Ezért is kezdtek el néhány éve hálózati kivitelezési munkákat is vállalni, hogy minél teljesebben ki tudják elégíteni partnereik igényeit. És mivel ügyfeleik preferálják, ha egy kézben vannak a szolgáltatásaik, ugyanígy bővítették kínálatukat Microsoft O365- és felhőmegoldásokkal, erre specializálódott kollégájuk segítségével bevezetéseket és támogatást is biztosítanak.

Ahhoz, hogy egy ilyen szintű komplexitás megvalósuljon a VANNET-nél, stabil partnerekre, a vállalti szemlélet és a háttér átalakítására volt szükség. „Egy több éves fejlesztési folyamat végén járunk, amely magában foglalta a HR-rel, a szervezettel összefüggő átalakításokat, a digitalizációval, a távközlési és egyéb infrastruktúrával kapcsolatos beruházásokat. Az idei évünket leginkább a belső fejlesztési projektekre szántuk, így 2024-től számítunk további növekedésre” – teszi hozzá Lengvárszky Szabolcs.

A VANNET jelenleg több mint 2000 előfizetőt szolgál ki, akik között számos ismert márka és vállalat van a kis irodától kezdve a multinacionális partnerekig, az állami megrendelőkig. A cég megbízhatóságát és a nyújtott szolgáltatásokkal való megelégedettséget mi sem igazolja jobban vissza, minthogy üzleti ügyfeleik több mint 90%-a a hűségidő lejárta után a szerződés meghosszabbítása mellett dönt. Teszik ezt azzal az indokkal, mert elégedettek a VANNET nyújtotta technológiák sokszínűségével, az ügyfélszolgálatukon kialakult kiváló személyes kapcsolatokkal, az ügyféligények kezelésében megmutatkozó rugalmassággal vagy a vállalkozás jó hírnevével, hiszen az ügyfelek jelentős rész ajánlás alapján kerül velük kapcsolatba.

Amikor egy cég internetszolgáltatást keres, a VANNET legyen az első, ami eszébe jut!