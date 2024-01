Célcsoport és piackutatás

Először is azt határozzuk meg, hogy pontosan melyik ország vagy országok felé nyissunk. Ehhez mindenképpen ismernünk kell az adott nemzet piacát, az ottani vásárlási szokásokat és a fizetőképes kereslet mértékét. Lehet, hogy idehaza a termékünkkel, szolgáltatásunkkal találtunk egy piaci rést, közel sincs azonban arra garancia, hogy más országokban is ez lesz a helyzet.

Arra is választ kell tehát kapnunk az indulás előtt, hogy a célországban mennyire jelentős és erős a konkurencia. Könnyen megeshet, hogy az eredeti régiót el kell vetnünk, mert a termékünkre, szolgáltatásunkra nincs igazi igény, vagy olyan mértékű versenybe kellene beszállnunk, ahol nincs esélyünk talpon maradni.

Nyelvi és kulturális kérdések

Miután megtaláltunk azokat az államokat, ahol elindítanánk a webshopunkat, a következő lépés az, hogy az áruházunkat minden tekintetben az adott országra szabjuk. Aligha kell magyarázni, hogy egy magyar nyelvű oldallal semmire sem megyünk a nemzetközi piacon. Az sem igazán szerencsés, hogy az oldalunk kizárólag angolul érhető el – az emberek ugyanis az anyanyelvükön szeretnek vásárolni.

Egy tökéletesen lefordított webshop tehát a nulladik lépés a siker felé. Vegyük figyelembe azt is, hogy az új piacokon milyen kereskedelmi és társadalmi szokások dominálnak, és ezeket építsük be a működésünkbe.

Szállítás és logisztika

Alighanem a nemzetközi terjeszkedés egyik legnehezebb kérdése a pontos és olcsó szállítás biztosítása. Aligha van esélyünk kitörni a tömegből, ha a mi termékünkre heteket kell várni vagy ha a kiszállítás nálunk kétszer annyiba kerül, mint a versenytársainknál. Lehet, hogy a belföldi logisztikai partnerünk képes azonnal ellátni a nemzetközi kötelezettségeket is, de a feltételek újratárgyalása ebben az esetben is elkerülhetetlen.

Amennyiben nem akarunk sokat bajlódni a logisztikával, a fulfillment lehet a megoldás. A fogalom a logisztika teljes kiszervezését jelenti, beleértve a raktározást, a rendelésfelvételt, a kiszállítást és akár a számlázást is. Egy megbízható és tapasztalt fulfillment partner aranyat érhet az első időkben!

Pénznemek és árfolyamok

Akárcsak a nyelv esetében, a pénznemeknél is elmondható, hogy forintban nem sok értelme lenne feltüntetni az árakat egy olyan országban, ahol más valutát használnak. Manuálisan rettentő macerás lenne folyamatosan átváltani az árainkat, ráadásul a hibázás lehetősége is magas. Ennél sokkal szerencsésebb, ha olyan modern webshopmotort használunk, ami képes többféle pénznemet is kezelni, méghozzá teljesen automatikusan.

Az ilyen szoftverek használatával az árfolyamok miatt sem kell aggódnunk, hiszen önállóan követik az átváltási arányt, és annak megfelelően frissítik az árakat a webáruházunkban.

Adózás, vámok

Még az Európai Unión belül sem olyan egyszerű a helyzet, mint gondolnánk. Bár az alapszabály az, hogy egy Magyarországon bejegyzett vállalkozásra a magyar adószabályok érvényesek, a külföldre történő számlázás képes megbonyolítani a dolgokat. Vámmal természetesen nem kell számolnunk, ha kizárólag az Unión belül szállítunk. Ha viszont túllépünk a kontinens határain, már nagyon komoly jogi útvesztőben találhatjuk magunkat.

Egy nemzetközi webshop indítása előtt nem árt tehát felkeresni egy tapasztalt könyvelőt, pénzügyi tanácsadót és ügyvédet, hogy biztosan megfeleljünk minden hazai és nemzetközi előírásnak, jogszabálynak.

SEO és marketing

A belföldi piacon elért jó helyezéseink a Google találati listáján sajnos vajmi keveset érnek majd a külföldi terjeszkedésnél. A kereső ugyanis minden nyelven más és más listát állít össze, így lényegében a nulláról indulunk majd. Sőt, még az is lehet, hogy a célországban egyáltalán nem a Google a domináns keresőszolgáltató, így egészen újfajta SEO-megoldásokra van szükségünk. Ez elsősorban a távol-keleti piacokra való betörésnél fordulhat elő.

A SEO-hoz hasonlóan a marketingstratégiánkat is újra kell gondolnunk. Az itthon bevett üzenetek és csatornák az új országban hatástalannak bizonyulhatnak, hiszen más kultúrával és más nyelvvel van dolgunk.

Jogi kérdések

Az online kereskedelmet minden országban szigorú törvények szabályozzák. Muszáj ismernünk ezeket, mert komoly büntetést kockáztatunk, ha hibázunk. Az ÁSZF-nek például mindenképp elérhetőnek kell lennie az adott ország nyelvén, de annak is nézzünk utána, hogy mik azok a termékek, szolgáltatások, amelyek esetleg illegálisak a kiszemelt régióban. A jogi kérdések közé tartozik a megfelelő cégforma, az adózási rend, a garanciavállalás és az elállási jog feltételei.

Az új piac lehetőség és kihívás egyben

A nemzetközi nyitás izgalmas időszak minden webshop életében. A siker persze egyáltalán nem garantált, de egy átgondolt webshoppal, kiváló lokalizációval, egy profi fulfillment partnerrel és okos marketingeszközökkel jó esélyekkel indulhatunk.