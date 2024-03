Sokan kíváncsiak arra, hogy mi a titka Kozármislenynek, mitől tud ilyen látványosan fejlődni és növekedni.

– Nincs titkunk. Azt gondoljuk, hogy az az irány, amit követünk, bevált, jól működik. Ennek az iránynak az egyik része, hogy az önkormányzat saját kézben tartja az ingatlanfejlesztéseket, a lakóparkfejlesztéseket, melynek keretében mindig ingatlanokat vásárolunk fel, és előre kijelöljük ezekre a távlati fejlesztési célokat – mondta dr. Biró Károly, Kozármisleny polgármestere. Ezen távlati fejlesztési célok közé tartozik az is, hogy hol tudnának kialakítani újabb utcákat, újabb lakótelepeket, majd ezeken a területeken értéknövelő beruházásokat, fejlesztéseket hajtanak végre, és piaci körülmények között értékesítik az ingatlanokat.

Kozármislenyben nem az adóbevételektől várják a csodát, egyébként a magánszemélyeket egyáltalán nem adóztatja a város. Iparűzési adó van, de nagy adózó cégek nincsenek a városban. Egyszerűen csak egy nyugodt, kisvárosias lakókörnyezetet, valamint modern gyermeknevelési, oktatási intézményeket biztosít az önkormányzat a lakosságnak.

– Ebben a pályázatok nagyon nagy segítségünkre voltak az elmúlt időszakban. Ennek köszönhetően ugyanis teljeskörűen megújult a Pécsi Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskola. Ezen kívül 600 millió forint pályázati támogatásból új, négycsoportos bölcsődét építettünk. Igyekeztünk a városon belüli közlekedést szerethetőbbé, illetve biztonságosabbá tenni a kerékpárúthálózat kiépítésével, emellett újabb gyalogos átkelőpontok kialakításával. Az elmúlt időszak közlekedésbiztonságot javító fejlesztései is mind ráerősítettek a lakosság jó köz­érzetére – tájékoztatott a városvezető.

A település nagyon büszke az elektronikus utastájékoztató-rendszerre is, melyet mind a nyolc buszmegállóban ki tudtak építeni. A rendszer valós időben mutatja a járatokat, ezáltal szerethetőbb és kiszámíthatóbb a közlekedés. Ezt a beruházást az önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyert pályázati forrásból, valamint a Kisváros Fejlesztési Program támogatásából valósította meg. Évekkel ezelőtt a térfigyelő kamerarendszer kiépítése is megtörtént, melynek köszönhetően Kozármisleny továbbra is a legbiztonságosabb települések közé tartozik a rend­őrségi statisztikák szerint. Ezen kívül nagy gondot fordít az önkormányzat a közösségi terek fejlesztésére is, az elmúlt években teljeskörűen felújították a játszótereket, és újabb játszótereket, illetve közösségi tereket alakítottak ki.

– Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Kozármisleny megtelt. Már nem elsődleges cél az, hogy a település lakosságszáma tovább emelkedjen, hiszen az elmúlt tíz esztendőben folyamatosan gyarapodott a városlakók száma. Most már az itt élőket szeretnénk minél magasabb szinten kiszolgálni, és természetesen továbbra is megőrizzük a település zöld, tiszta, rendezett képét – fogalmazott.

A városnak kiemelkedő sportélete van, magas színvonalú sport-infrastruktúrával rendelkezik a település, és a sporteredmények is csak büszkeségre adhatnak okot.

– A településnek több büszkeségpontja van. Az egyik ilyen az impozáns sportcsarnokunk, amely annak ellenére, hogy egy viszonylag új létesítményről van szó (2006-ban épült), évről évre jelentősebb felújításon, illetve korszerűsítésen esik át. Így azt lehet mondani, hogy most is teljesen felújított állapotban üzemel ez az intézmény, a tetején egy 50 kW-os naperőműpark­kal. A másik büszkeségpontunk pedig az ezzel a létesítménnyel szemben található, 2017-ben átadott új futball­stadion. Biró Károly szerint ezek is szükségesek ahhoz, hogy ilyen kiemelkedő sport­eredményei lehessenek a városnak. Mint ismert, a futballcsapat az NB II.-ben, a női kézilabdacsapat pedig az NB I.-ben játszik. Emellett – mint a polgármester elmondta – a korszerű sportlétesítmények rengeteg gyermeket vonzanak az utánpótlásba, a lakosság arányaihoz képest a gyermekek utánpótlássportban való részvétele talán itt az országban a legmagasabb.



Dr. Biró Károly polgármester





A jövő terve: Pécsre kerékpárúton



A polgármester elmondta, a következő évek feladata, hogy Pécsre biztonságos kerékpár­úton is el lehessen jutni. Ennek érdekében a városvezetés már megkezdte az egyeztetéseket a pécsi önkormányzattal. Konkrét tanulmánytervek készülnek, hogy mind hivatásforgalmi, mind pedig turisztikai szempontból biztosítva legyen a kerékpáros összeköttetés Pécsre, a Tüskésréti-tó irányába. Egy másik cél Kozármislenyben egy újabb bevásárlóközpont kialakítása a lakosság magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

A közösségi költségvetést most tízmillió forint keretösszeggel hirdette meg az önkormányzat

Ismét együtt ötletelnek a helyi lakosokkal

Az önkormányzat három éve hirdette meg először a közösségi költségvetést, azaz arra kérték a lakosokat, tegyenek javaslatot olyan fejlesztésekre, melyeket szeretnének megvalósítani a városban. Első alkalommal ötmillió forintos keretet határoztak meg erre. A legtöbb szavazatot kapó fejlesztési terveket megvalósította az önkormányzat. Ennek eredményeképpen a művelődési ház körüli zöldövezetben a látványtó melletti futópályát közvilágítással látták el, hogy este, illetve sötétedés után is biztonságosan lehessen mozogni, sportolni. Emellett szintén ennek keretében több tucat szabadtéri szeméttároló gyűjtőedényt helyeztek el a parkokban, a közterületeken. A harmadik ilyen nyertes javaslat volt a parkolóépítés a Március 15. téren, a postánál, illetve a zöldségboltnál.

Ennek a kivitelezését már elkezdték. Mindezek költsége összességében lényegesen nagyobb lett, mint az önkormányzat által meghatározott ötmillió forintos keretösszeg, a városvezetés ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak. Így összesen mintegy 20 millió forintot fordítanak/fordítottak a lakossági kéréseknek eleget tévő beruházásokra a közösségi költségvetésben. Biró Károly elmondta, a lakosság bővülésével nagyon sok gépjármű jelent meg a városban, ezért azokon a forgalmasabb helyeken, ahol a korábbiakhoz képest rendszeresen több gépjármű jelenik meg, ott parkolókat alakítanak ki. A fentebb említett helyszíneken kívül a kisbolt, vagy a kispiac környékén, illetve a Fészek lakótelepen, az intézményeknél és a játszótereknél, valamint a temető környezetében további parkolófejlesztések várhatók.

– Ezek fele részben önerőből, fele részben pályázatok segítségével valósulnak meg – tájékoztatott a városvezető. Az idei évben megemelt keretösszeggel, tízmillió forinttal ismét meghirdették a közösségi költségvetést, és ezúttal még nagyobb aktivitásra számítanak a lakosságtól, hiszen míg a korábbi véleményeket csak online várták, most papíralapon minden háztartásba eljuttatják a felhívást.



Megújult, rendezett játszóterek várják a kisgyermekeket