Idén nyáron május 17-én nyit a Harkányi Gyógyfürdő strandja, a Lepke medencék, a kültéri gyerekmedencék, a 7 pályás csúszdapark, és a sportmedence is, s ezek a legmelegebb időszakban (június 22–augusztus 25-ig) hosszított nyitvatartással várják majd a vendégeket. Gyereknapra, május 25-re pedig megnyit az új ötpályás csúszdapark is a Lepke medencénél, újabb lehetőséget kínálva az élményteli fürdőzésre vágyó vendégeknek.

Gyereknapkor nyit az új ötpályás csúszda a Lepke medencéné

Szépül a fürdő parkja, javítják a gyógymedencéket

A strandnyitásra már most készül a fürdővezetés: a talajmenti fagyok elmúltával elkezdődik a növények kihelyezése. Az idén 12.600 egynyári növényt, 350 évelő növényt, 23 díszfát és 130 díszcserjét, illetve sövényt ültetnek a fürdő parkjába. A megfelelő időben a fűvel borított területek állagmegóvó karbantartására is sor kerül. A virágosítás során kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy az új csúszda környezete is megfelelő, mediterrán hangulatúvá váljon. Emellett nemcsak a strandon, hanem a gyógyfürdő részen is nagy a készülődés, ugyanis április közepétől megkezdődik a gyógymedencék rekonstrukciója, mely során legkevesebb 400 négyzetméternyi területen javítják a medenceburkolatot, ezen kívül megújulnak az árnyékolók és a spanyol kőből álló fal.

Idén is programokban gazdag lesz a nyári szezon

Május 25-én és 26-án kétnapos gyereknappal robban be a strandszezon, a programon többek között Bing Nyuszi Show, a Kicsi Gesztenye Klub, a Kiflihajó és a Pitypang zenekar szórakoztatja majd a kicsiket. A strandolóknak a nyár legnagyobb sporteseményeiről sem kell lemaradniuk, hiszen a Lepke medencék mellett egy tizenöt négyzetméteres LED-falról nézhetik majd a június közepétől július közepéig tartó labdarúgó-Európa-bajnokságot, valamint a július 26-tól augusztus 11-ig tartó párizsi nyári olimpiát is. A LED-fal természetesen nemcsak ezen időszakokban, hanem egész nyáron kint lesz, így például a fesztiválok idején is, amelyből idén ráadásul kettő is lesz. A közel harmincéves múltra visszatekintő Harkányi Fürdőfesztivált július 19–21-ig rendezik meg, és a főszezont még egy hasonló volumenű Nyárzáró Fürdőfesztivállal zárják augusztus utolsó hétvégéjén, 23–25-ig. A sztárfellépők neveit folyamatosan jelentik be, ahogy ezt a megkötött szerződések lehetővé teszik, de annyit már tudni lehet, hogy a júliusi fürdőfesztiválon olyan előadók érkeznek, mint például az Irigy Hónaljmirigy, az Anna and the Barbies, a Hooligans, Mohamed Fatima, az Animal Cannibals, Vastag Tamás, a TNT együttes és Zoltán Erika énekesnő. Az augusztusi fürdőfesztivál fő fellépője az EDDA lesz, de itt koncertezik még többek között Kozso és az Ámokfutók, Curtis, Vastag Csaba, Dér Heni, vagy épp Szatmári feat Szakos Andi is.

A legmelegebb hetekben tovább tartanak nyitva

A strand május 17-től június 21-ig 10 órától 17:45-ig tart nyitva, június 22. és augusztus 25. között 10 órától 19:45-ig, augusztus 26-tól szeptember 8-ig pedig szintén 10-től 17:45-ig várják a fürdőzőket. A gyógymedencék is 10 órától 17:45-ig lesznek nyitva. A magyar labdarúgó-válogatott Eb-mérkőzései, vagy az előre ütemezett egyéb rendezvények (éjszakai zenés fürdők, fesztiválok) természetesen módosítják majd a nyitvatartást. Az információkért érdemes követni a Harkányi Gyógyfürdő honlapját (harkanyfurdo.hu), illetve Facebook-oldalát (Harkányfürdő | Harkányi Gyógyfürdő Zrt.).