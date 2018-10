Baranya az értékek mentén a fejlődés útját járja

Gyökereinkre, hagyományainkra, tehetségeinkre alapozva tudunk biztos jövőt építeni. A Baranya Megyei Önkormányzat a Megyenapon ismerte el azok munkáját, akik elhivatottságukkal, szolgálatkészségükkel, életpályájukkal a megyei közösség legfőbb építői.

– Szükségünk van azokra a példaképekre, akik köztünk élnek, azokra, akikre felnézhetünk, akik odaadással, szakértelemmel építik, gyarapítják megyénket, szeretettel és hittel végzik hivatásukat. Hiszek abban, hogy ha összefogunk, többre jutunk – így összegzett az elismerések kapcsán Madaras Zoltán, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke.

Egyúttal kiemelte, hogy mindehhez a megyei önkormányzat is hozzájárul tevékenységével, amelynek elsődleges célja Baranya gazdaságának fellendítése. Új lehetőséget, erősödő megyét, biztosabb megélhetést jelent az a 38 milliárd forint pályázati forrás, amelyből óvodák építésére és felújítására, energetikai fejlesztésre, kerékpárutak építésére, orvosi rendelők felújítására, és parkok megújítására is lehetőség nyílik.

– Egyik legfontosabb célkitűzésünk minőségi munkahelyek teremtése, melynek érdekében számos lépést tettünk

-fogalmazott a megyei közgyűlés elnöke a jövőépítésről. – Felvettem a kapcsolatot több határon túli európai és ázsiai céggel is, akik szívesen telepednének meg Magyarországon. Vannak Baranya megyének olyan városai, települései, melyek készen állnak arra, hogy több száz főt foglalkoztató üzemeket fogadjanak. Déli határainkon átívelő kötelékek építését szolgálja a szomszédos horvát megyékkel kialakított kiváló kapcsolat. Ennek keretében több találkozót is szerveztünk, melyek mindegyikén megyénk gazdasági érdekeit szem előtt tartva folytattunk tárgyalásokat.

Fontos feladat továbbá, hogy a megye sajátosságait, előnyeit, lehetőségeit be lehessen mutatni külföldi befektetőknek. Egy befektetést ösztönző anyag készül, amely év végétől elérhetővé válik az interneten a lehetséges befektetők számára. Ebben többek között olyan információk lesznek, hogy hol működik idegen nyelvű óvoda és iskola, ahol a külföldi menedzsment a gyermekeit taníttathatja. Hol, milyen szakembereket képzése folyik, akik dolgozhatnának az ideérkező vállalkozásaikban. Továbbá, hogy milyen magyar cégek működnek a térségben, akik a beszállítóik, a partnereik lehetnének. Ettől az anyagtól azt várjuk, hogy felkerülünk Magyarország és Európa gazdasági térképére.

– Figyelnünk kell arra, hogy olyan szakképzéseket indítsunk, amelyek segítik a jelenlévő vagy befektetni szándékozó vállalkozásokat abban, hogy megfelelő szakembereket találjanak. Erre az úgynevezett Paktum projekt keretében kerülhet sor, ahol a Baranya megyei kormányhivatallal együttműködve nyújthatunk segítséget azoknak a hátrányos helyzetű személyeknek, akik munkát szeretnének vállalni és ennek érdekében a tanulnának is. A kormányhivatal emellett vállalja, hogy azon befektetőknek, akik a megyei önkormányzat segítségével találtak rá Baranyára, minden segítséget megad az engedélyeztetési eljárások során. Erről dr. Horváth Zoltán kormánymegbízottal állapodtunk meg – vázolta az ösztönző intézkedéseket Madaras Zoltán.

– Azt szeretném, hogy gyerekeim felnőtt korukban is itt éljenek, itt boldoguljanak egy élhető, fejlődő megyében. Ennek érdekében dolgozom politikusként, és veszek részt még mindig a családi vállalkozásban, amit most elsősorban a szüleim és testvéreim visznek. Úgy gondolom, nemcsak akkor kell magyarnak lenni, amikor jól megy. Baranya megye 301 települése és annak polgárai együtt sokkal erősebbek, mint külön-külön és ez bár közhelynek hangzik, mégis örök igazság – összegzett a megyei önkormányzat vezetője.

Megszólítják a fiatalokat

Madaras Zoltán kiemelte, hogy szeretnék megszólítani a fiatalokat. Ennek szellemében a Megyenapon az egyik legnépszerűbb pécsi-baranyai zenekart, a Halott Pénzt is kitüntették. Ezzel azt üzenik, hogy igen fontos a megyei közgyűlésnek az ifjabb generáció. A nehezebb körülmények között élő tehetséges baranyai fiatalokat a világhírű, Oscar, Golden Globe és Grammy-díjas Gustavo Santaolalla koncertjére juttatták el, most Rákász Gergely orgonaművész ajánlott fel 100 jegyet az ifjúságnak pécsi, október 25-i koncertjére. Nyitni szeretnének az itt tanuló külföldi egyetemisták felé is, hogy ne csak Pécs centrumát ismerjék meg ittlétük során, hanem látogassák meg a megye többi települését is.

Prof. Dr. Bódis József a szülészet-nőgyógyászat terén végzett – nemzetközileg is számon tartott – kimagasló tudományos, szakmai tevékenysége, az egyetemi hírnév erősítése terén kifejtett munkája elismeréséül Baranya Megye Díszpolgára lett. Orvosként a PTE-n 1995-ben szerzett PhD-fokozatot klinikai orvostudományokból. 1999 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

Kutatási területe a nőgyógyászati endoszkópia, a reprodukciós endokrinológia és az urogynecologia. 2001 óta egyetemi tanár, 2007-től tanszékvezető egyetemi tanár, a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója. Több hazai, európai és amerikai nőgyógyászati szervezet tagja, a Magyar Nőorvos Társaság elnöke. 2010 és 2018 között a Pécsi Tudományegyetem rektora egyúttal a Magyar Rektori Konferencia elnöke.

Rektori évei alatt az egyetem hazai és nemzetközi viszonylatban is megőrizte, egyes területeken növelte presztizsét.

2018. július elseje, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára.

Díjat nyert a Halott Pénz

A Halott Pénz zenekar a pécsi Marsalkó Dávid szólóprojektjeként indult. Mára már hétfős az együttes és a legjobb élőzenés klubok és fesztiválszínpadok állandó vendégei. A fiatalok széles körét megszólító, sikeres könnyűzenei pályafutásukért, Pécs és Baranya jó hírét terjesztő szerepvállalásukért Művészeti, Kulturális, Sajtó Díjat vehettek át. Az országos siker öt éve, a 2013-ban megjelent lemezükkel indult és napjainkban több számuk is tízmillió fölötti kattintásszámmal bír a legnagyobb videomegosztón.

Dr. Harmati Béla rendőr ezredes kapta a Közrend-Közbiztonsági díjat.

Agrártudományi egyetemi, jogtudományi egyetemi, rendőrtiszti főiskolai végzettséggel rendelkezik, rendészeti szakvizsgát tett és rendészeti vezetőképzőt végzett.

1995-től teljesít hivatásos szolgálatot a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság állományában. 1999-től kiemelt főnyomozóként, majd osztályvezetőként szolgált. 2007-től 2016-ig a Szigetvári Rendőrkapitányság, azóta a Siklósi Rendőrkapitányság vezetője.

2017-ben az illetékességi területen személygépkocsi-lopás, rablás, önbíráskodás nem történt, a lopások, betörések, rongálások száma 8 év távlatában a legalacsonyabb volt és eredményesen léptek fel az illegális migráció ellen.

Kovács Gábor vállalkozónak, a csarnótai Tenkes Csárda tulajdonosának a baranyai kulturális örökség ápolásában, megőrzésében, a helyi hagyományőrző tevékenységek támogatásában elért eredményei elismeréséül Baranya megye Fejlődéséért Díjat adományozták.

A csárda a magyar kultúra szerves része, a magyar vendéglátás legrégebbi intézménye. Élővé tétele a mai korban megszállott embereket kíván. A Tenkes Csárda tulajdonosa, Kovács Gábor pedig ilyen ember: húsz éve állította helyre a csárdát szem előtt tartva a hagyományokat, a baranyai kulturális örökséget.

Kézzel készült szőtteseket, évszázados munkaeszközöket gyűjtött az autentikus berendezéshez és a hagyományok régi receptek kínálatában is megmutatkoznak.

Borbás Balázs a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Iskola 11. B osztályos tanulója tanulmányi versenyeken való kimagasló eredményei és kitűnő tanulmányi munkája elismeréséül Koltai Péter-díjat vehetett át.

Az elmúlt öt évben kémiából kiemelkedő versenyeredményeket érte el (Hevesy György és Irinyi János versenyek, Curie Emlékverseny). Matematikából is szép sikereket aratott, németből pedig felsőfokú nyelvvizsgát tett.

Dr. Bíró Ferenc orvost, volt országgyűlési képviselőt, Pécsvárad korábbi polgármesterét több évtizedes kiemelkedő közéleti és szakpolitikai munkájáért a Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke elnöki különdíjban részesítette.

Dr. Bíró Ferenc 6 és fél évig volt polgármester és számos fejlesztés valósult meg a vezetésével, így például az óvoda és iskola felújítása, a vár turisztikai fejlesztése, új zeneiskola építése, templomok rekonstrukciója, közterek felújítása.

Dr. Jarjabka Ákos egyetemi docensnek a kisebbségi, szórvány- és diaszpórahelyzetben lévők magyar identitásának megőrzése érdekében végzett szakmai tevékenységének elismeréséül Nemzetiségekért Díjat adományoztak.

A PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének igazgatója a Diaszpóra Program vezetőjeként kapcsolatokat épített ki amerikai, ausztrál, indiai és Kárpát-medencei magyar szervezetek vezetőivel a tehetségek migrációját segítve.

Dr. Pereszlényi Lászlóné, dr. Szilas Judit orvos, Mohács Véradó Állomása vezetője több évtizedes, a megye és Mohács egészségügyéért, a véradás megszervezéséért, a véradók megbecsüléséért végzett munkája elismeréséül az Egészséges Baranyáért Díjat kapta meg.

1965-ben a mohácsi kórház dolgozója lett, ahol laborvezető főorvos, a véradó állomás osztályvezető főorvosa, 1995-től a kórház rendelőintézetének igazgatóhelyettese is.

Jakabucz Ildikó közgazdász, a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. volt ügyvezető igazgatója a gépipari szakképzés megújítása és a gépipari klaszter megalakítása során kifejtett szakmai munkája elismeréséül Pro Comitatu Baranya Díjban részsült.

2017-ig több mint húsz éven át volt a Hauni Hungária Kft. ügyvezetője. Vezetésével a cég folyamatosan bővítette termelését, növelte alkalmazottai számát, szorgalmazta a cégek részvételét a képzésben.

Dr. Ottóffy Gábor egyetemi adjunktust, gyermekgyógyászt a gyermekonkológia területén végzett a gyermek, a szülő és a teljes gyógyító csapat együttműködésére építő gyógyító-szervező munkájáért a Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke elnöki különdíjban részesítette.

Dolgozott a Patológiai Intézetben, a Gyermekkórházban, a Komlói Kórházban, 2001-től van a Pécsi Gyermekklinika onkológiai osztályán, 2007-től osztályvezető szakorvos.