Civilek véleményére is odafigyelnek

A zöld város programra, és a fiatalos lendületre építenének a közeljövőben.

Az előző ciklusban a város nevét a labdarúgással igyekeztek összekapcsolni és népszerűsíteni. Ez napjainkra alapjaiban változott meg, mondta Biró Károly polgármester. A városvezető méltán büszke arra, hogy Kozármislenyt zöld, dinamikus, fiatalos városként emlegetik.

Kiemelte, a 2014-es önkormányzati választás után, független, a civilek tevékenységére is épülő városvezetés vette át a települést, kik hitet tettek amellett, hogy a lakóházak továbbra is adómentesek maradjanak, és a vállalkozásokat kedvező adókkal próbálják a településre csábítani.

– Fő célként a civil közösségek megerősítését tűztük ki. Ennek köszönhetően erősíteni tudtuk a helyi kulturális életet, a tömegsportot, amatőr sportot, az utánpótlás-nevelést. Ezzel újabb lendületet vett a város – emelte ki Biró Károly. – Több fiatal, gyermekes család költözött be, így biztosított a város dinamikus, fiatalos lendülete.

Kozármislenyben nemrég megalakult a Közművelődési Kerekasztal, amely gyakorlatilag a helyben működő, kulturális civil szervezetet magába foglalja. Céljuk, hogy hatékonyabb legyen a kommunikáció, információcsere a városvezetés, önkormányzat, és a helyi közösségek között. A jövőben ez a kerek­asztal formalizált módon bekapcsolódik a város azon döntéshozatalába, amely a közművelődést érinti. A városvezetők a civilek ötleteit meghallgatják és megpróbálják hasznosítani.

Pozitívumként értékelte, hogy Pécs megyei jogú város számos rendezvényével továbbra is kiszolgálja a kozármislenyieket, de egyre nagyobb igény van a helyi programokra. Az elmúlt öt évben mind aktívabban kapcsolódtak be a helyeik nemcsak a programok szervezésébe, hanem egyre többen vesznek részt a kulturális, vagy sportrendezvényeken. Ennek erősítésére, a művelődési ház mögötti részen, a horgásztónál futópályát és egy modern, több gyermekkorosztályt is kiszolgáló zöldövezeti játszóteret alakítanak ki.

– Továbbá fontos számunkra, hogy a gyermekek modern oktatási intézményekbe járhassanak, ezeknek a kialakítására, fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk – mondta Biró Károly.

Elbontják a várost csúfító távvezetéket Minden városi beruházás a zöld város elve mentén valósul meg. Az elmúlt időszakban elkezdődött a kerékpárút fejlesztése, ami nemcsak annak megépítéséről szól, hanem olyan fejlesztésről, mely biztonságosabbá és szerethetőbbé teszi a kerékpáros közlekedést. A buszmegállóknál őrzött kerékpártárolókat, az 5711-es főúton biztonságos átkelési pontokat, további két gyalog- és kerékpárátkelőt építenek. A zöld város programot erősíti, hogy a városi intézmények épületein napelemeket szerelnek fel, és a kozármislenyiek régi álma is teljesülhet. Az E.On eldöntötte, hogy elbontja a 132 kilovoltos távvezetéket, ami kettészelte a várost. A többmilliárdos beruházást saját forrásból végzi el a cég.

Tündérek sétáltak a gyereknapon

Közel hétszáz gyerek szórakozott önfeledten a hétvégén a városi családi gyermeknapon. A művelődési ház környéke megtelt élettel. A zöldövezetben tartott rendezvényen a nap folyamán kétezren is megfordultak. Érkeztek családok biciklikkel, de sokan választották a mesebuszt is, ami a város két végpontja között közlekedett. Mivel Kozármisleny fiatal település – mondta Baka Sára, a művelődési ház vezetője –, nagyon fontosnak tartottuk, hogy kialakuljanak emberi kapcsolatok, közösségek épüljenek.

A zöld város program részeként természetközeli játékokkal, kézműves foglalkozásokkal készültek. A tündérkonyhában egészséges alapanyagokból, ehető virágokból készíthettek ételeket a tündérek, míg a manókertben újrahasznosított varázspalackban fűszerpalánták találták meg új gazdájukat. Nagy sikerük volt az autómodelleknek, szalmajátszónak, színpadi programoknak, ahol a helyi óvodai és általános iskolai csoportok léptek fel.