Nőtt Szőke lélekszáma

Szőke abban szerencsés helyzetben van, melyben az ilyen kistelepülések közül kevés. A falu népességének csökkenése már tavaly megállt, az idén pedig már lassú növekedésnek indult, több család költözött be a falusi csok lehetőségeit kihasználva.

Örömteli egy kistelepülés számára, ha legalább a népesség csökkenése nem okoz gondot. Szőkén az elmúlt évben és az idén is beköltöző családokkal bővült a lakosság száma. A csendes, nyugodt kistelepülés valóban vonzó lehet a falura vágyóknak. Szentmiklósi Attila, Szőke polgármestere elmondta, látják a fiatalokban a reményt.

– Nagyon sok jó tanuló van a faluban, a 13 gyerek közül 11-et jutalmaztunk az idén, emellett most ősszel iskolakezdési támogatást is adtunk – mondta a polgármester. A további támogatásokról szólva hozzátette, az idén nyáron minden 3 és 18 év közötti gyerek kapott élelmiszercsomagot 10-10 ezer forint értékben. Emellett a családok segítségére van a tűzifaosztás is.

– A szociális tűzifára viszonylag szűk kör jogosult, de a képviselő-testület úgy határozott, hogy 10-10 ezer forintot ad karácsony előtt azoknak is, akik nem kapnak az állami támogatásból adható szociális tűzifára – mondta. Ezenkívül az önkormányzat a szőlőhegyi utak mentén az erdő szélén összeszedett ágakból évente kétszer adnak tüzelőt az arra rászorulóknak.

A község vezetői sok időt és energiát fektettek abba, hogy a faluban élet legyen, a rendezvényeiket a lehetőségeikhez képest rendszeresen meg is tartják. A programoknak a faluház épületében található rendezvényterem, illetve a közösségi ház szolgál helyszínül. A farsangi mulatság, a nőnapi ünnepség, a falunap helyett, illetve a gyereknap alkalmából szervezett kirándulások, az idősek napja és a Mikulás-napi, valamint a karácsonyi ünnepség mind szép létszámú érdeklődőt vonz.

Ami pedig a településképet illeti, a falu két intézménye és a közterek is gondosan karbantartottak, bár mint azt a polgármester elmondta, mivel a közmunkások száma folyamatosan csökken, ezért valószínűleg több településsel összefogva a jövőben a fűnyírást vállalkozó végzi majd.

A külterületi utakat is rendbe tennék

Az elmúlt évek fejlesztéseinek fő területei a belterületi utak voltak, amelyek új aszfaltréteget kaptak, a vízelvezető árkokat burkolták, a következő időszak nagy feladata pedig a külterületi utak rendbetétele lesz. Erre most kínálkozott pályázati lehetőség is, amellyel az önkormányzat élt is. Szentmiklósi Attila polgármester elmondta, a szőlőhegyi utakat és a halastó felé vezető utakat kellene rendbe tenni, a vízelvezetést megoldani, ugyanis a gazdák és a horgászok is joggal várják el, hogy az út járható legyen. Ezenkívül az önkormányzat egyedi szennyvíztisztító berendezésekre is pályázott, bíznak a pozitív elbírálásban, hiszen ennek induló költsége már pár év után megtérül.

A település vezetői

A 135 lakosú község polgármestere Szentmiklósi Attila, alpolgármester: Maráczi Tamás, a képviselő-testület további tagjai: Balogh Jánosné, Orsós Sándor és Várnai Attila. Jegyző: Szauer Tímea. A gyerekek a görcsönyi általános iskolába járnak. Háziorvos: dr. Veres Andrea, védőnő: Simcsik Ágnes. Házi gondozó: Bogdánné Slezák Szilvia. Plébános: Porpáczy Attila. S zőke már az Árpád-korban is lakott hely volt. Neve az oklevelekben már 1192ben, III. Béla király idejében említve volt Szilvás határjárásánál a szomszédos Bostával együtt Kesiu néven. 1334-ben a püspökség nemes jobbágyai lakták. A török idők alatt lakossága kicserélődött, a magyarok helyett katolikus baranyai bosnyákok telepedtek le itt, akik később elmagyarosodtak. Az 1800-as években német és magyar családok is érkeztek a faluba.