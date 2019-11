Sok műfaj létezik, mindenki mást szeret

Mit is jelenthet a zene az emberek számára? Mindenkinek mást. Van, aki ebből él és van, aki csak hallgatja.

Zene. Azt hiszem, ez az a téma, amihez mindenki hozzá tud szólni. Nekem leginkább a kikapcsolódást, feltöltődést jelenti. Nagyon szeretek egy hosszú és fárasztó nap után az ágyamban fekve zenét hallgatni. Sokféle műfaj létezik és mindenki mást szeret, de ettől lesz színes a zenei világ. Én legjobban a pop-ot szeretem, hogy is lehetne ez másképp, hiszen a fiatalok többsége ezért a műfajért rajong. Viszont nem szabad elfelejtenünk a népzenét sem, mivel ez az a műfaj, ami egyedivé tesz egy nemzetet.

Manapság rengeteg fesztivál, koncert van, amikre leginkább a fiatalok látogatnak el. Én nem nagyon szoktam koncertre járni, viszont a Youtube-on mindig meghallgatom a kedvenceim koncertjeit. Az én kedvenc énekesem Shawn Mendes. Mindössze 21 éves, de szinte a világ minden pontján ismerik. Az ő számai között mindig megtalálom a hangulatomhoz illőt.

Nemcsak Shawnt kedvelem, a magyar zenekarok közül a Margaret Islandet is nagyon szeretem. Ők leginkább életről és a hozzá tartozó örömökről, gondokról írnak dalokat. Az ő számaik közül is mindig megtalálom, ami éppen hozzám illik. És szerintem ez az, ami fontos a zenében, egy dalban, egy előadóban. Hogy mindig jól érezd magad ha hallgatod vagy éppen a hangszereden játszol. Hiszen a zenészek is azért írják, játsszák a dalokat, hogy örömöt okozzanak az embereknek. Az nem baj, ha nincs különösebben kedvenc zenekarod, előadód, de kívánom, hogy találd meg azt a műfajt, ami igazán hozzád illik.