A bozsikos focistáknál is kezdődnek az edzések

A magyar kormány enyhített a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon, s ezzel együtt a sportélet is „felébredhet” tavaszi álmából hazánkban.

A felnőttek után az utánpótláskorú sportolók is visszatérhetnek a sporttelepekre. A több mint két hónapos járványügyi kényszerszünet után a PVSK Bozsik-programos ifjú focistáinál (7 és 13 év közöttiek) is újraindulhat lassan az élet. A jövő héten kezdődő tréningeken szigorú biztonsági intézkedéseknek kell megfelelni, például a szülők nem is tartózkodhatnak a sportlétesítményben.

– A nagyobb korosztályokhoz hasonlóan szigorú biztonsági előírások betartása mellett június 2-án, kedden a Bozsik-korosztályoknak is elkezdődnek a szabadtéri edzések – idézte a PVSK honlapja Ángyán Norbertet, a PVSK Bozsik-program korcsoportok vezetőjét. – Mivel öltözési lehetőséget nem tudunk biztosítani, ezért edzésszerelésben kell érkezni a gyerekeknek, és az érvényben levő szabályaink szerint a szülők sem tartózkodhatnak a létesítményben, ezért a kapun kívül kell várakozniuk. A létesítménybe való belépés csak edzői felügyelettel lesz lehetséges, az edző bekíséri a gyerekeket, majd a foglalkozás végén a kapuig visszakíséri őket.

A pécsi klub több edzéssávot is biztosít majd a fiataloknak.

– Ezek úgynevezett felvezető edzések lesznek a 7–13 éves korosztályig, kis csoportokban, maximum tíz fő részvételével. A tréningeken elsősorban egyéni képzések, erőfejlesztő és labdás ügyességi gyakorlatok szerepelnek a programban. A létszámoktól függően több csoportot is kialakítunk. Az első foglalkozás időpontja 16.30-kor lesz. A második edzéssáv 17.15-kor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk, de első a biztonság – fejezte be Norbert.