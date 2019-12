A címvédő Sopron érkezik a PEAC-hoz

Szinte lehetetlen küldetésbe vág bele vasárnap a PEAC-Pécs, amikor a címvédő Sopron csapatát fogadja.

Rendkívül nehéz összecsapásra készül a PEAC-Pécs NB I.-es női-kosárlabdacsapata, hiszen az elmúlt években sikert sikerre halmozó Sopron Basket érkezik a Lauber Dezső Sportcsarnokba, hogy vasárnap 18.00-kor megmérkőzzön a pécsi lányokkal.

A PEAC szinte lehetetlen küldetés előtt áll, hiszen már a szerdai Európa-kupa-vereség során is hárman hiányoztak a kezdőcsapatból. Szabó Fanni, aki bokasérüléssel bajlódik, el sem utazott a csapattal Franciaországba, Wentzel Nóra és Bintou Marizy pedig szintén maródi volt. Ráadásul a címvédő nem csak, hogy idén nem talált még a bajnokságban legyőzőre, legutóbb két éve, 2017. novemberében veszített a magyar élvonalban. Akkor a Szekszárd tudta megállítani a későbbi bajnokot. Ez azt jelenti, hogy 57. bajnokijukat nyerhetik zsinór­ban hétvégén.

A parádés sorozat közben egyébként a Magyar Kupában egyszer botlottak, 2018. március 25-én szintén a tolnai megyeszékhely legjobbjai ellen. Az Euroligában természetesen közel sem ilyen sebezhetetlen a Sopron, most csütörtökön is elvesztették találkozójukat a lengyel Arka Gdyna ellen. Igaz, a rangosabb nemzetközi sorozatban is megállják a helyüket.

Ahhoz, hogy a PEAC legutóbbi bajnoki sikerét megtalálhassuk a Sopron ellen egyébként, még két évet vissza kell utazni az időben, 2015 novemberében egy végletekig kiélezett meccsen nyertek a pécsi lányok 78-76-ra.

A PINKK 424 Pécs csak december 11-én játszik a DVTK ellen a 9. fordulóban idegenben.

A bajnokság állása: 1. Sopron 8 győzelem/0 vereség, 2. DVTK 6/2, 3. Csata 6/2, 4. Szekszárd 6/2, 5. Győr 5/3, 6. Cegléd 4/4, 7., ZTE 4/5, 8. TFSE 4/5, 9. PEAC 3/5, 10. Vasas 2/6, 11. BEAC 1/7, 12. PINKK 0/8.