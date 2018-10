A Fradi ellen kezd az OB I.-ben a sérülésektől tizedelt PVSK

Szombaton megkezdi bajnoki szereplését a PVSK-Mecsek Füszért OB I.-es vízilabdacsapata. Lukács Gergely tanítványai a bombaerős Ferencváros vendégei lesznek, és a pécsiek nem a legjobb előjelekkel készülnek az összecsapásra: négy meghatározó játékosuk is hiányozni fog sérülés miatt.

Mindent elmondott Lukács Gergely, a PVSK-Mecsek Füszért vezetőedzőjének első reakciója, amikor afelől érdeklődtünk, hogyan várják a Fradi ellni idegenbeli szezonnyitót. A tréner ugyanis egy jókora sohajjal jelezte, még gondolkodnia kell kicsit a válaszon…

– Tekintettel arra, hogy az idei felkészülés roppant hosszúra nyúlt, nem is kérdés, hogy a játékosok, és én magam is nagyon várjuk már az első bajnokit – mondta lapunknak a szakember.

– Mindenkinek remeg már a keze a ravaszon. Azt persze pontosan tudjuk, hogy a Fradi bivalyerős. Láttam a Dinamo Moszkva elleni BL-meccsüket, és lebilincselően játszottak a zöld-fehérek. Az egyértelmű, hogy eleve nem lenne könnyű dolgunk a fővárosban, arról nem is beszélve, hogy az utóbbi napokban több játékosom is kiesett sérülés miatt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bár Lukács igyekezett tompítani a helyzet súlyát, de nincs mit szépíteni rajta, négy meghatározó ember, a kapus Józsa Ottó, a center Csacsovszky Alex, a védelem oszlopa, Krizsán András és a fiatal tehetség, Zerinváry Lóránd, aki idén minden bizonnyal nagyon komoly szerepet kap majd a pécsi csapatban is kihagyni kényszerül az FTC elleni meccset.

– Főleg Alex elvesztése okozott fejfájást – árulta el Lukács. – Amikor megtudtuk, hogy könyöksérülése miatt 4-6 hétig nem játszhat, bizony a nyáron felépített támadójátékunkat újra kellett gondolnunk. Az biztos, hogy soha nem jön jól, ha egyszerre ennyi sérülés esik be, az utóbbi években ilyen még nem is fordult elő velünk. Így viszont felszabadultan, nyomás nélkül játszhatunk. Mijic Dávid és Sebestyén Balázs is több lehetőséget fog kapni, és úgy döntöttünk, hogy három 2002-es születésű fiatalunkat, Gelencsér Mátét, Reisz Patrikot és Palatinus Eriket is elvisszük a Fradi elleni meccsre.

Lukács azt is hozzátette még, hogy számukra majd főként a Honvéd, a BVSC, a Szentes és a KSI elleni bajnokik lesznek az igazán fontosak, és bízik benne, hogy mire jönnek azok a rangadók, már felépülnek a most még még hiányzó játékosok is.

Magyar Kupa: Pécs lett az egyik házigazda

A napokban tartották meg a Magyar Kupa Sorsolását, és ellentétben a tavalyi esztendővel, most a szerencse a pécsiek mellé állt, őket húzták ugyanis ki, mint az egyik selejtezőcsoport rendezőjét. – Október 27-28-án, tehát jövő héten szombaton és vasárnap lesz a Magyar Kupa-hétvége – mondta el a Dunántúli Naplónak Lukács Gergely. – A pécsi csoportba rajtunk kívül az OSC, a BVSC és az UVSE került még. Az egyértelműnek látszik, hogy az OSC kiemelkedik a négyesből, és papíron a BVSC tűnik a legesélyesebbnek a második, még továbbjutó hely megszerzésére. Én azonban a papírformában soha sem hittem, most is azon leszünk majd, hogy megpróbáljuk felborítani azt. Mivel rögtön a BVSC ellen játsszuk majd az első meccsünket, gyorsan ki fog derülni, hogy mennyi sikerrel járunk. Nyilván azért azon is sok múlhat, hogy jövő hétre hogyan alakul a sérült játékosaink állapota.