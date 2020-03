A hajrában kapott ki a PMFC virtuális csapata

Újabb mérkőzéseket játszottak le a PMFC e-sportolói a magyar élvonalban, amelyeken hajszálon múlt csak a pontszerzés.

A virtuális labdarúgóknak most a magasabban jegyzett DVSC ellen kellett megmutatniuk tudásukat. A pécsiek egy háromvédős rendszer mellett gyors kontrákra rendeződtek be, de az első találkozón ez jószerével hatástalan volt, viszont az ő védelmük is sokáig feltörhetetlennek tűnt. Egészen a 90. percig, amikor a Loki támadója eldöntötte a mérkőzést. A visszavágón már jóval veszélyesebbek voltak a vörös-feketék támadásai, de a helyzetek kimaradtak, a rutinos Debrecen pedig a hajrában ismét döntött.

PMFC–DVSC 0-1, 0-2

Virtuális labdarúgó első osztály (HPCL), 2. játéknap. A Pécs összeállítása a két találkozón: Németh Gaga – Szemán, Piti, Gorosics – Váradi, Vidákovics, Földvári Fruzsi, Pedro, Tóth – Nyilas, Horvát Bazsi.