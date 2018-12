A Komlónak nyernie kell a sereghajtó otthonában

Két bajnokit játszik már csak idén a Sport36-Komló NB I.-es férfi-kézilabdacsapata, s az erőviszonyok alapján mindkettőt meg kellene nyernie Kilvinger Bálint együttesének. Először most hétvégén a sereghajtó Vecsés vendégei lesznek a nyolcadik helyen álló kék-fehérek, majd egy héttel később a kilencedik helyezett Egert fogadják – nem kérdés, megoldható feladatok ezek.

A ma délutáni mérkőzésen ugyan idegenben szerepel a Sport36-Komló, de egyértelműen esélyesnek számít. A házigazda Vecsés mind a tizenegy meccsét elveszítette, egyetlen pontot sem szerzett még, holott lassan a bajnokság felénél tartunk, érezhető tehát, hogy lefelé kilóg a mezőnyből. Katzirz Dávidék ezzel szemben most is a középmezőnyhöz tartoznak, szépen gyűjtögetik a pontokat, így nagy meglepetés lenne, ha most nem tennének hozzá kettőt az eddig megszerzett tizenegyhez.

Egy osztállyal lejjebb, az NB I. B-ben a férfiak és a nők is az utolsó idei fordulóra készülnek. A Pécsi VSE hazai pályán búcsúzik az ősztől, s mivel a tabellán alatta elhelyezkedő Budai Farkasokat fogadja, bízunk benne, hogy sikerélménnyel, győzelemmel vonulnak téli pihenőre Kovács Gábor tanítványai. A nőknél a Mohácsi TE 1888 idegenben lép pályára, s bizony nincs sok esélye a második helyezett NEKA vendégeként. A Kozármisleny SE viszont saját szurkolói előtt mindenképpen győzni akar a Dunaújváros U19-es csapata ellen.

– Nehéz meccsre számítok – mondta Kovács Tamás, a Kozármisleny vezetőedzője. – A fiatalok mindig kiszámíthatatlanok, és megalkuvást nem tűrően küzdenek. Nem eshetünk újra abba a hibába, mint legutóbb. Sokkal nagyobb pontossággal, játékfegyelemmel kell kézilabdáznunk, ha meg akarjuk szerezni a két pontot.

