A PMFC Dorogon kezdi a focitavaszt, visszavághat a Lőrinc

Ismét hazai pályán bizonyíthat a Szentlőrinc labdarúgócsapata vasárnap 13.00-tól az NB II.-ben. Az ellenfél az a Szolnok lesz, amelytől a nyitófordulóban 1-0-ra kikapott. Eközben a PMFC a Doroghoz utazik, amelyet a rajtkor 4-0-ra vert.

Az elmúlt hétvégén a Siófokot legyőzte a Szentlőrinc első saját pályán játszott NB II.-es bajnokiján. A mérkőzés egyetlen gólját Kovács Dávid szerezte a hajrában, aki először talált be piros-feketében.

– Érdekes szituáció, hogy Siófokon léphettem pályára először NB II.-ben, és ellenük szereztem az első szentlőrinci gólomat.

Érzek egy kis sorsszerűséget, de a győzelem mindennél fontosabb volt. Csak a meccs végén jutott eszembe, hogy a volt csapatom ellen rúgtam győztes gólt – árulta el a támadó. – Megkönnyebbültem. Támadóként minél több találatot szeretnék szerezni. Az utóbbi időben voltak lehetőségeim, de a gól nem jött. Ez most nagyon fontos volt nekem és a csapatnak is, mert a Budaörs elleni meccs után megint fontos bajnokit nyertünk. Ezzel megalapozhatjuk a tavaszt és azt a két meccset is, ami előre lett hozva.

Utóbbi állítást már vasárnap alátámaszthatják Kovácsék, akik a Szolnokot fogadják pályájukon.

– A Szolnok elleni meccset meg akarjuk nyerni, és a Gyir­mótnál is csak a győzelem elfogadható. Azt beszéltük már a Budaörs találkozó előtt, a három hazai bajnokinkról kilenc pont kellene, és akkor egy kicsit fellélegezhetünk – mondta, hozzátéve, játékban minden meccsükön felvették az NB II. ritmusát, viszont hadilábon álltak a szerencsével, valamint sok helyzetet hagytak ki, buta gólokat kaptak. – Volt egy hullámvölgyünk. Nem kalkuláltunk a Csákvár és a DEAC elleni vereséggel. Azt nagyon sajnáljuk, de a csapat megint egymásra talált, és csapatként szerintem megint győzni fogunk.

A 22 éves labdarúgó eddig 12 bajnokin lépett pályára a Szentlőrinc mezében, négyszer kezdőként.

– Eddig megkaptam azt a lehetőséget, játékpercet, amit gondoltam. Az elején sajnos a gólok hiányoztak, és én is 10 napos karanténban voltam, amivel erőben kiestem sok mindenből. Kevesebbet is játszottam akkor, de az utóbbi meccseken bizonyítottam, lehet rám számítani – jelentette ki Kovács.

Miközben a Szentlőrinc a Szolnokkal vív, a PMFC-nek a Dorognál lesz jelenése, amely ellen közönség biztatásával és a feljutás utáni öröm közepette minden bejött a nyitányon. Akkor 4-0-ra nyert a Pécs, de ez egy egészen más mérkőzés lesz, amin Vas László vezetőedző szerint 110 százalékot kell majd nyújtania tanítványainak.

Merkantil Bank Liga, NB II.