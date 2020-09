A PMFC és a Lőrinc is riválissal meccsel

A Soroksár eddig 8 pontot gyűjtött a szezonban, ez pedig csupán eggyel több annál, mint amit az újonc Szentlőrinc szedett össze. Ezek alapján kijelenthetjük, a baranyai csapat egyik riválisa érkezik vasárnap, amelyet meg kell vernie, ha el akarja érni céljait.

– A Soroksár egy nagyon jó minőségű játékosokból álló csapat. Tele van a Fradi utánpótlásából kikerült labdarúgókkal, de tapasztalt, rutinos futballistáik is vannak. Szép focit próbálnak játszani, a támadósorukban több kiváló, gyors játékos van – kezdte lapunknak Marián Sluka, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Egy ki-ki mérkőzést várok ellenük. Az elmúlt két hétben erre készültünk, hogy ellenük hazai pályán megtartsuk a három pontot. A srácok nagyon jól dolgoztak. Érzem a csapatomon, hogy megint sikereket akarnak elérni, mindenki mindent megtesz ennek érdekében. A legfontosabb, hogy száz százalékig koncentrált, szervezett, bátor csapatjátékot produkáljunk.

A Szentlőrinc az első hónapot egy Pécs elleni fájó vereséggel zárta, de már mindkét alakulaton látszottak a fáradtság jelei, így jól jött a válogatott meccse miatti szünet.

– Egy olyan fiatal csapatnak, mint a mienk, egy újoncnak ez az első hónap sok volt, kemény terhelést kaptak. Jól jött ez a válogatott miatti szünet. Csak annyi probléma volt, hogy a vírushelyzet miatt elmaradt a tervezett edzőmeccsünk. Ennek ellenére úgy érzem, hogy a csapat nagyon jól dolgozott. Remélem, feltöltődött pozitív energiával, és a folytatásban legalább ilyen teljesítményt láthatok, mint eddig vagy még jobbat, mert képesek rá – jelentette ki a mester.

A PMFC számára szintén fontos meccs következik a bajnokságban, hiszen aktuális vendéglátója, a Szombathely azonos pontszámmal áll előttük a tabellán. Ráadásul komoly közös múltja van a két csapatnak. Az 1955 és 2015 között lejátszott 76 találkozójukon 35 alkalommal nyert a Pécs, és további 22 alkalommal szerzett pontot.

Apróságok fognak dönteni a Haladásnál

– Már a bajnokság előtt is olyasfajta kijelentést tettem, hogy a Haladást az első háromba várom. Mind a játékosállományából kifolyóan, mind a lehetőségei szempontjából jó csapat, amely rutinos labdarúgókból, és tehetséges fiatalokból alkot egészséges közeget. Üde színfoltja az NB II-nek. A bajnokság kiegyensúlyozott, nüanszokon múlnak mérkőzések. Ezen a találkozón is apróságok fognak dönteni. A Haladás előttünk jár még több szempontból, de próbálunk minden nappal felnőni a másodosztályhoz, és a legtöbbet kihozni belőle – nyilatkozta Vas László, a PMFC vezetőedzője, majd a Makó elleni kupasorsolásra is kitért. – Az NB II. eleve a sok utazásról szól, de ebben a két hétben megismerjük az országot. Szombathely, Makó, Debrecen szép úti célok, be kell csomagolnunk a táskánkba.