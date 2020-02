Argentin játékossal is erősítenének a görcsönyiek

Már 66 lány focizik a Görcsöny KSK női labdarúgó-szakosztályánál, ezek a fiatal hölgyek az U14, 16, 19 és felnőtt korosztályban játszanak, Vér Margit és fia, Győrki Ákos edzők vezetésével.

Ők hetente háromszor tartanak nekik edzést, a felkészülés a tavaszi idényre a legidősebbeknél (akik a Tolna megyei bajnokságban szerepelnek) három hete tart. Utóbbiak első edzőmérkőzése még várat magára, de ezen a héten meglesz. A különböző gárdáknak két időpontban lesz az idei bajnoki folytatás, a felnőttek és az U16-osok március 14-én, az U19-esek pedig március 28-án kezdenek, a 14 éveseknél egyelőre nincs meg a rajt ideje.

– Az őszhöz képest nagyobb létszámmal készülünk, hat új focistánk lett, még Pápáról is igazoltunk. Ők a 14 és 16 esztendősökhöz érkeztek – mondta Győrki. – A felnőtteknél külföldiek is vannak, akad köztük szerb, erdélyi és felvidéki lány is. Két norvég játékos is velünk edz, Pécsett egyetemisták, azonban még nincsenek leigazolva. Képbe került egy argentin futballista is, szintén a PTE hallgatója. Egyébként a felnőttekkel Tolnában továbbra is vendégeskedünk, vagyis a sorsolás szerinti hazai mérkőzéseinket is idegenben rendezzük meg.