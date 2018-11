Bravúros döntetlent értek el az éllovas ellen

A PTE-PEAC-R-Bus NB II.-es futsalcsapata bravúros pontszerzéssel zárta a bajnokság 12. fordulóját.

Varga Balázs együtteséből ugyan többen is sérüléssel bajlódtak – akadtak, akik így voltak kénytelenek vállalni a játékot –, a másodosztály Nyugati csoportjának listavezetője, a veretlen (tíz győzelem mellett egy döntetlenje volt) PAFC ellen mégis 4-4-es döntetlent tudott játszani a pécsi gárda hazai pályán. A pécsiek legjobb játékosa ezúttal Vénosz Soma volt, aki kétszer is betalált a több brazilt is foglalkoztató, bivalyerős PAFC elleni bajnoki mérkőzésen.

A PTE-PEAC-R-Bus a következő fordulóban a hatodik helyen álló ELTE csapatához látogat.

PTE-PEAC-R-Bus–PAFC 4-4 (2-1)

Futsal NB II., Nyugati csoport. PTE-PEAC-R-Bus: János G. – Szentes, Máté Gy., Spannenberger, Bartal. Cs.: Nagy M., Kőnig, Vénosz, Bölcskei, Varga T., Kilinkó, Varga B. Edző: Varga Balázs.

Pécsi gólok: Vénosz (2), Máté Gy., Szentes.

A bajnokság állása (12 csapat): 1. PAFC 32 pont, 2. Maglód 25, 3. ETO 23, … 9. PTE-PEAC-R-Bus 10.

