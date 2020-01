Érmekkel tértek haza a fővárosból

A fővárosban bizonyították tudásukat a PVSK Judo Szakosztályának versenyzői, akik közül Papp Eszter Dorka és Kenderesi Péter is bronzzal térhetett haza Pécsre.

Az ifjúsági korosztálynak rendezett rangsorversenyen nemcsak ifi, hanem serdülő korosztályú pécsi cselgáncsozók is küzdöttek az érmekért. Az pedig az eredményeken meg is látszott, hogy a PVSK versenyzői mindegyike szívvel-lélekkel, keményen küzdött. Papp Eszter 70 kilogrammos és Kenderesi Péter 90 kilogrammos súlycsoportban elért érmes helyezése mindenképpen elismerésre méltó, ahogy Kosztor-Nemes Marcell 5. pozíciója is, hiszen Marci utolsó éves serdülőként indult az ifik 46 kilogrammos súlycsoportú versenyén. Mellettük Ligeti Márk tatamin mutatott erőfeszítéseire is büszkék lehetnek a csapatot elkísérő trénerek, Kersics Antal és Kersics Dávid.

A vasutasok mellett a PKSE és a Siklós egy-egy versenyzője is szerepelt, Schönenberger Máté (PKSE) és Szász Hanna (Siklós SE) is aranyat nyert.

A PVSK cselgáncsozóinak eredményei: Papp Eszter Dorka 70 kg, Kenderesi Péter 90 kg (3. helyezettek), Kosztor-Nemes Marcell 46 kg (5. helyezett), Ligeti Márk 90 kg (7. helyezett).

További baranyai eredmények: Schönenberger Máté +90 kg (PKSE-Pécs), Szász Hanna 57 kg (Siklós SE) – aranyérmesek.