Fordított, mégis kikapott a PTE-PEAC

Varga Balázs szerint nem a jobb csapat nyerte meg a mérkőzést.

Kétgólos hátrányból állt fel, majd fordított, mégis vereséget szenvedett Nagykanizsán a PTE-PEAC R-Bus NB II.-es futsalcsapata a bajnokság 17. fordulójában. Varga Balázs együttese nem kezdett jól, a Nagykanizsa 14 perc elteltével kétgólos előnyre tette szert. Ekkor még a hazaiak úgy gondolhatták, hogy a zsebükben van a három pont, viszont a Pécs 1-3-nál felszívta magát, majd percenként gólokat rúgva, villámgyorsan ledolgozta hátrányát, sőt, a félidőt követően, Szentes Krisztián harmadik góljával át is vette a vezetést. A vége viszont ismét a hazaiaknak sikerült jobban, és 6-4 arányban megnyerték a találkozót.

– A csapat ismét megmutatta az erejét, azzal, hogy ilyen atmoszférában kétgólos hátrányból is fel tudott állni – mondta lapunknak Varga Balázs, a PTE-PEAC R-Bus edzője – Sajnos külső tényezők is befolyásolták a végjátékot, még 4-3-as előnynél is mi irányítottunk, rengeteg helyzetünk volt. Sajnos ezen az estén nem a jobbik csapat nyert. A jelenleg a tabella hetedik helyén álló pécsiek jövő hétfőn, hazai környezetben a Tihany FC ellen javíthatnak.

Nagykanizsa Futsal Club–PTE-PEAC R-Bus 6-4 (3-3)

Futsal-NB II. Nyugati csoport, 17. forduló. Nagykanizsa: Szakmeiszter Á.– Horváth E., Nagy T., László, Szakmeiszter J. Csere: Kollár, Schuller, Szalai D., Koronczai, Novák, Budai. Edző: bagó Gábor. PTE-PEAC R-Bus: János – Huszty, Máté Gy., Szentes, Spannenberger. Csere: Nagy M., Kőnig, Varga B., Nagy N., Vénosz, Varga T., Iványi. Edző: Varga Balázs.

G.: Szakmeiszter J. (9., 14., 38.), Nagy T. (34.), ill. Szentes (14., 15., 16.), Kőnig (16.).

A bajnokság állása: 1. PAFC 41 pont, 2. ETO 38, 3. Maglód 34, … 7. PTE-PEAC R-Bus 23.