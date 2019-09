Hazai diadallal kezdené bajnoki szezonját a PVSK

Eljött a pillanat, amikor a PVSK megkezdi a 2019/2020-as bajnoki szezonját, amit természetesen egy győzelemmel ünnepelnének szurkolóik előtt.

Végre belevág bajnoki szezonjába a PVSK-VEOLIA NB I.-es férfi kosárlabda-csapata is. A nyitányon az SZTE-SZEDEÁK ellen kell bizonyítania Csirke Ferenc legénységének a Lauber Dezső Sportcsarnokban ma 18.00-tól. Természetesen diadallal kezdené idényét a tavalyi bronzérmes, ráadásul a felkészülés alatt elért eredményeik is bizakodásra adnak okot. Bár messzemenő következtetést az eddigiekből nem lehet levonni, de egyetlen vereséget szenvedett el a gárda az elmúlt hetekben, még szeptember 6-án az Orosz László Emléktornán az Atomerőmű SE ellen. A főpróbát is éppen a paksiak ellen tartották a pécsiek, ahol már Pongóék jöttek ki jobban a dobópárbajból.

– Ott tartunk, ahol kell ilyenkor hat hét felkészülés után. Voltak hasznos edzőmérkőzéseink, de ahhoz, hogy összeálljon egy csapat, sokkal több idő kell. Ez viszont igaz a többiekre is – nyilatkozta Csirke Ferenc vezetőedző. – Maximálisan felkészültünk a nyitómérkőzésre is. Mindenképpen meg szeretnénk nyerni, mert a hazai mérkőzéseinket be kell ahhoz húzni, hogy az első ötben végezhessünk.

A Pécs és a Szeged a felkészülés alatt is találkozott egymással – éppen annak az ASE ellen elvesztett meccsnek köszönhetően – ahol fölényes diadalt arattak a pécsiek, húsz ponttal múlták felül ellenfelüket.

– Még nagyon az elején játszottunk ellenük, utána a saját tornánkon csak láttuk őket – utalt arra a tréner, hogy a MATRO Kupán már elkerülte egymást a két csapat. – Azóta eltelt három hét, sok minden változott. Játékos állományban nem, de a taktikai dolgokat biztosan módosítottak a szegediek is, ahogy mi is. Nem hiszem, hogy nagyon meglephetjük egymást, viszont velünk lesz a hazai közönség, ebből a szempontból mindenképpen előnyben vagyunk.

Erősödött az SZTE

Az előző szezonban az SZTE az alapszakaszbeli találkozójuk egyikén sem bírt a Péccsel. Mindkét alkalommal nyolcvan pont alatt tartották ellenfelüket Csirke Ferencék. Természetesen azóta a Szedeák és a PVSK kerete is változott. Andjelko Mandicsnak hét új játékost kellett beépítenie csapatába, így nekik is még időre van szükségük ahhoz, hogy a száz százalékot kihozhassák magukból. Bár erősödött a Szeged kerete a tavalyihoz képest, nem valószínű, hogy komoly riválissá lépnek elő idén. Ez persze nem jelenti, hogy ne okozhatnának meglepetést.