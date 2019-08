Ismét új szelek fújnak a bodai labdarúgásban

Varga Balázs lett a szakmai igazgató, Korcsmár István pedig a vezetőedző.

Mostanság, bizonyos időközönként új szelek fújnak a bodai labdarúgásban. Érvényes ez a megyei I. osztályú csapatnál gyakori edzőváltozásra, az újdonságként megálmodott szakosztályi modell bevezetésére, a legújabb fuvallat pedig az, hogy ismét más a felállás a vezérkarban, és megújult a játékoskeret is.

Kezdjük azzal, hogy Varga Balázs (33) lett a szakmai igazgató, Korcsmár István pedig a vezetőedző. Előbbi a Pécsvárad jelenlegi trénerének, Varga Lászlónak a fia, aki korábban irányította többek között a Pécsváradot, a Komlót, a Szekszárdot, a Pénzügyőrt, utoljára pedig a Dunaújváros utánpótlás-vezetőjeként dolgozott. Ezt az állását megtartotta, oda is költözik, de most ősztől inkább az U16, U17 és U19-ért felel. Emellett látja el a bodai feladatot, így ingázik Dunaújváros és Boda között.

– Szerintem összeegyeztethető a kettő

– kezdte az UEFA A-licenccel rendelkező Varga Balázs. – Megtisztelőnek éreztem a bodaiak ajánlatát, ezért fogadtam el. Bodán hetente három edzés van, igyekszem legalább egyen mindenképpen ott lenni. Több éves koncepcióban gondolkodunk, a célunk az, hogy az első esztendőben a bajnokság végén a mezőny első felében végezzünk. A megyei I. osztályban az első három helyen álló csapat mindig komoly játékerőt képvisel, mi megpróbálunk minél közelebb kerülni hozzájuk. Nekem egyébként Kardos József, a korábbi szakmai vezető segít majd, aki belefolyik az utánpótlás-nevelésbe is.

Az új edzőnek, Korcsmár Istvánnak (aki utoljára a Kaposvár fociakadémiáján tevékenykedett, a futsal szakág volt az övé) nem lesz könnyű dolga, hiszen a keret teljesen kicserélődött. A legutóbbi idényhez képest jó néhányan eligazoltak, mire Vargáék feltűntek ott, addigra ők elmentek, nem is tudtak velük leülni tárgyalni. Sokan jöttek is, az ismertebb futballisták között van a 74 NB I-es meccsel rendelkező Andruskó Attila és az élvonalban szintén megfordult, de csak ötször pályára lépett Böjte Patrik.

A Boda utoljára a 11. helyen végzett a 14-es mezőnyben a megyei I.osztályban. Régebben inkább a balsikereire figyelt fel a baranyai foci közvélemény, így például 2016. novembere és 2017. szeptembere között majdnem egy évig nem nyert meccset a felnőttek között.