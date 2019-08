Jobb volt a Komló a pécsieknél

Két baranyai kézilabdacsapat feszült egymásnak egy felkészülési mérkőzés keretein belül a komlói sportcsarnokban, ahol az NB I-es Sport36 Komló fogadta az NB I. B-s PVSE-t.

A pécsiek tisztesen helytálltak a jobb erőkből álló ellenfelükkel szemben, de egy pillanatig sem forgott veszélyben a hazaiak győzelme. Kilvinger Bálint három kulcsjátékosát, Granicsot, Markovicsot és Jerkovicsot is nélkülözte a találkozón, de a Bányász így is vezetett a félidőben három góllal, s végül 25-21-re meg is nyerte az összecsapást.

A házigazda legeredményesebb kézilabdázója az 5 gólos Vaskó volt, a pécsiek közül pedig Vass Ádám talált be a legtöbbször, ő is 5 alkalommal volt eredményes.

Sport36 Komló–Pécsi VSE 25-21 (14-11)

Kézilabda felkészülési mérkőzés. Komló, 200 néző. Komló: Selymes – Szkokán 2, Zobec 3, Balázs S., Katzirz, Grünfelder 3, Csomor. Cserék: Durdevic (kapus), Takács B. 1, Sunajko, Manojlovity 1, Oláh 2, Vaskó 5, Jóga 4. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. Pécsi VSE: Füstös – Kriksz, Vass Á. 5., Kreisz 4, Szabó G. 4, Szakcsi 1, Horváth A. Cserék: Szente (kapus), Marcsek 2, Gajdos, Temesvári, Gelb 2, Csuba 1, Kien­le 1, Rózsa-Katzirz 1, Kocsis. Vezetőedző: Kovács Gábor.

Kilvinger Bálint, a Sport36 Komló vezető­edzője: – Langyos, dekoncentrált produkció volt a mai.

Kovács Gábor, a Pécsi VSE vezetőedzője: – Az út közepén vagyunk, de hellyel-közzel már mutattunk valamit.