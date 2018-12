Kemény Csatára számít a PEAC-Pécs

Nagyon fontos mérkőzés előtt áll a PEAC-Pécs női kosárlabdacsapata, amelynek mindenképpen meg kell nyernie az NKE Csata elleni ma délutáni (18.00), hazai bajnokit. A PINKK-Pécsi 424-re győri fellépés vár szintén szombaton (17.00).

A Győr elleni hazai meccs sajnos ment a levesbe, kikapott a PEAC-Pécs, ám a PINKK ellen idegenben sikerült nyernie. Ma délután ismét saját szurkolói előtt játszik Meszlényi Róbert együttese, amelynek muszáj győznie: kétségtelenül a pécsiek lesznek az esélyesek, de az NKE-Csatát nem szabad félvállról venni. A két csapat mérlege ugyanis egyforma, mindketten hat győzelemmel és négy vereséggel állnak.

A PEAC-Pécsnél jó hír, hogy Ruják Nóra harcra kész. Egy rutinos játékossal tehát többet vethet be a vezetőedző.

– A vádlim szakadt be, s bár a Győr elleni meccsen játszottam, ott valószínűleg meghúztam, rásérültem – mesélte lapunknak Ruják Nóra. – Mostanra végre teljesen rendbejöttem, edzettem, úgyhogy játszani fogok. Megmondom őszintén nagyon várom, mert hiányzik: nehéz úgy a kispadon ülni, hogy nem tudsz segíteni a társaknak.

Főleg úgy, hogy szükség is van Rujákra, elvégre Simon Zsófia még mindig maródi, nélkülük pedig elég kevés volt a felnőtt játékos. A rutin pedig aranyat érhet az NKE-Csata ellen.

– Ezt a meccset mindenképpen meg kell nyernünk ahhoz, hogy megszilárdítsuk a helyünket az élbolyban. Nem lesz könnyű, oda kell figyelnünk, mert leendő ellenfelünknek jó játékosai vannak, akik fiatalok, lendületesek, kemények. Nekünk pedig pont azt kell kihasználnunk, hogy kevés a rutinjuk: nem szabad engednünk, hogy önbizalmat szerezzenek a mérkőzés során.

Várhatóan a PEAC-Pécsnek sem lesz könnyű dolga, de akkor mit mondjanak a PINKK-Pécsi 424 játékosai, akikre egy győri kiruccanás vár szombaton. Bár a tabellára pillantva a Raksányiék nem tűnnek verhetetlennek, elvégre tíz meccsükből már ötöt elveszítettek, de pont ezért fognak nagyon „kaparni” – több botlást nem engedhetnek meg maguknak. Másfél hete, a pécsi bajnokin meg is mutatták, hogy többre képesek annál, mint amennyit eddig kihoztak magukból, s azóta földbe döngölték a Csatát is (92-60). Nem sok minden szól tehát Laczka Miklós együttese mellett, de ki tudja, lehet hogy most is rossz napjuk lesz a győri lányoknak, amit egy jól játszó PINKK kihasználhat.

