Már nagyon várják az ötéves böjt végét a PMFC-nél

Ugyan a befejezéseken és a koncentráción van még mit csiszolni, de bizakodva várja az NB II.-es bajnoki rajtot Vas László, a PMFC labdarúgócsapatának vezetőedzője.

Szerdán Székesfehérváron, egy felkészülési minitornán vendégeskedett a PMFC immáron NB II.-es labdarúgócsapata, amely két harmadosztályú gárdával, a Tatabányával és a Mol Fehérvár FC II.-vel csapott össze. Vas László legénysége az első (60 perces) meccsét 1-0-ra elveszítette, a házigazdát pedig ugyanilyen arányban legyőzte.

– Az eddig elvégzett munkával elégedett vagyok, a minitornán látottakkal kapcsolatban viszont van hiányérzetem

– mondta el lapunknak Vas László, a PMFC vezetőedzője. – Tették a dolgukat a srácok, de tompák, enerváltak voltak. Mindkét mérkőzésen rengeteg helyzetünk volt, azonban ezekből csak egyet használtunk ki. De nem akarunk magyarázkodni! Két hetünk van rendezni a sorokat, s biztos vagyok benne, hogy a bajnokság kezdetére rendezni is fogjuk. Már nagyon várjuk a rajtot! Egy hosszú, több mint ötéves böjtön van túl Pécs, ami a profi labdarúgást illeti. A szurkolók is biztosan ki vannak éhezve. Rájuk, a támogatásukra is nagy szükségünk lesz.

Mint ismert, az elmúlt idény keretének a magja egyben maradt. Fiatal, tehetséges és sikeréhes játékosok alkotják az együttest, akikhez – valószínűleg napokon belül – friss igazolások is csatlakoznak. Ugyan (amíg nincs hivatalos bejelentés) nevekkel a vezetőedző sem tudott szolgálni, de azért elárulta, hogy a védelemben és a kapusposzton nagy szükség van a rutinra.

– Az előző idény előtt jól sikerült a játékosok kiválasztása, maximálisan ült, amit elterveztünk – fogalmazott a tréner. – Ha új játékosok érkeznek a csapatba, akkor nekik idő kell, hogy beépüljenek, de bízunk benne, hogy most is jó döntéseket hoztunk. Ugyanúgy szükségünk van a fiatalos, lendületes játékosokra, mint a tapasztalt, rutinos labdarúgókra. Mindenféleképpen olyan játékosokat igazolunk, akik a csapat hasznára lesznek. Kapus- és védőposztra biztosan lesz érkezőnk. Rengeteg meccs vár ránk, hosszú kispadra van szükségünk.

Friss hír, hogy a szombaton délelőtt 10 órakor kezdődő PMFC–Kozármisleny edzőmeccset mégsem Mislenyben, hanem Pécsett, a Stadion utcában rendezik meg.