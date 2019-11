Méltó módon emlékeztek a legendás diadalra

Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Pécsi Labdarúgás Napját, amellyel a Pécsi Dózsa Newcastle United felett 1970. november 4-én aratott győzelme előtt tisztelegtek a város futballjának ikonikus alakjai és a ma hősei.

A gálaest kezdetén Páva Zsolt köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy az ünnep célja nem csak a nosztalgia, hanem hogy a fiatalok, akik feljuthatnak idén a másodosztályban és a múlt nagyjai között kapcsolat alakuljon ki. Hiszen a jelen és a jövő nem létezhet a múlt nélkül. Emelett szót ejtett arról is, hogy szeretnének múzeumot, kiállítást létrehozni a pécsi labdarúgás ereklyéinek, amelyek közül egy igazi ritkaságot be is mutatott, méghozzá Konrád János hatos számú mezét, amit a legendás diadal alkalmával viselt.

Ezt követően Tomka János és Mészáros Ferenc mesélt arról, hogy került a csapathoz, milyen élményekkel gazdagodott a PMSC kötelékében, vagy éppen arról miért tért vissza. A beszélgetés központi témáját Garami József adta, ugyanis idén ő kapta a „Labdarúgó Életműdíjat”.

Az eseményt egy rádiófelvétel bejátszásával is színesítették, amelyet a Dózsa sikerének 10 éves jubileumán készítettek.